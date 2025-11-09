ROMANCE GOSPEL
Vídeo de Suzane Von Richthofen com namorado pastor viraliza na web
A criminosa voltou aos holofotes após a série ‘Tremembé’
Por Franciely Gomes
O nome de Suzane Von Richthofen continua em alta após o lançamento da série ‘Tremembé’, que conta os bastidores da vida dos presos de casos famosos na prisão. Viralizou neste sábado, 8, um vídeo da criminosa com seu ex-namorado, um pastor evangélico.
No registro, compartilhado pelo autor dos livros que inspiraram a série, Ulisses Campbell, mostram a ruiva acompanhada de Rogério Olberg após retornar ao presídio depois de uma saída comemorativa.
Leia Também:
“Esta cena filmada por mim parece simples, mas revela muito nas entrelinhas. O ano era 2016. Suzane chega de uma saída temporária em Tremembé, acompanhada por um pastor evangélico, seu namorado da época, Rogerio Olberg, e suas assessoras”, escreveu o autor do registro no Instagram.
“Um fotógrafo da revista Veja, que me acompanhava, também a registra. Reparem como ela domina o ambiente diante das câmeras. Com experiência, em nenhum momento quebra a quarta parede. E ainda faz um sinal discreto para que as assessoras se afastem, deixando por alguns segundos apenas ela e Rogério no enquadramento”, completou o escritor.
Nos comentários, diversos internautas opinaram sobre a situação. “Ela presa arranjou mais bofes que eu que tô solta”, brincou uma. “Ela nunca passou perrengue né? Nem dentro e nem fora da cadeia”, destacou outra.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes