Vídeo de Suzane Von Richthofen com namorado pastor viraliza na web

Suzane é conhecida por ter matado os pais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Suzane Von Richthofen continua em alta após o lançamento da série ‘Tremembé’, que conta os bastidores da vida dos presos de casos famosos na prisão. Viralizou neste sábado, 8, um vídeo da criminosa com seu ex-namorado, um pastor evangélico.

No registro, compartilhado pelo autor dos livros que inspiraram a série, Ulisses Campbell, mostram a ruiva acompanhada de Rogério Olberg após retornar ao presídio depois de uma saída comemorativa.

“Esta cena filmada por mim parece simples, mas revela muito nas entrelinhas. O ano era 2016. Suzane chega de uma saída temporária em Tremembé, acompanhada por um pastor evangélico, seu namorado da época, Rogerio Olberg, e suas assessoras”, escreveu o autor do registro no Instagram.

“Um fotógrafo da revista Veja, que me acompanhava, também a registra. Reparem como ela domina o ambiente diante das câmeras. Com experiência, em nenhum momento quebra a quarta parede. E ainda faz um sinal discreto para que as assessoras se afastem, deixando por alguns segundos apenas ela e Rogério no enquadramento”, completou o escritor.

Nos comentários, diversos internautas opinaram sobre a situação. “Ela presa arranjou mais bofes que eu que tô solta”, brincou uma. “Ela nunca passou perrengue né? Nem dentro e nem fora da cadeia”, destacou outra.