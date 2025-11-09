Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMANCE GOSPEL

Vídeo de Suzane Von Richthofen com namorado pastor viraliza na web

A criminosa voltou aos holofotes após a série ‘Tremembé’

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 13:40 h
Suzane é conhecida por ter matado os pais
Suzane é conhecida por ter matado os pais -

O nome de Suzane Von Richthofen continua em alta após o lançamento da série ‘Tremembé’, que conta os bastidores da vida dos presos de casos famosos na prisão. Viralizou neste sábado, 8, um vídeo da criminosa com seu ex-namorado, um pastor evangélico.

No registro, compartilhado pelo autor dos livros que inspiraram a série, Ulisses Campbell, mostram a ruiva acompanhada de Rogério Olberg após retornar ao presídio depois de uma saída comemorativa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cantor é barrado por prefeitura após acusação de apologia ao nazismo
Simone e Simaria voltam a cantar juntas após três anos
Naldo Benny abre o jogo e comenta fama de “mentiroso”; entenda

“Esta cena filmada por mim parece simples, mas revela muito nas entrelinhas. O ano era 2016. Suzane chega de uma saída temporária em Tremembé, acompanhada por um pastor evangélico, seu namorado da época, Rogerio Olberg, e suas assessoras”, escreveu o autor do registro no Instagram.

“Um fotógrafo da revista Veja, que me acompanhava, também a registra. Reparem como ela domina o ambiente diante das câmeras. Com experiência, em nenhum momento quebra a quarta parede. E ainda faz um sinal discreto para que as assessoras se afastem, deixando por alguns segundos apenas ela e Rogério no enquadramento”, completou o escritor.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ullisses Campbell (@ullissescampbell)

Nos comentários, diversos internautas opinaram sobre a situação. “Ela presa arranjou mais bofes que eu que tô solta”, brincou uma. “Ela nunca passou perrengue né? Nem dentro e nem fora da cadeia”, destacou outra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Suzane von Richthofen Tremembé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suzane é conhecida por ter matado os pais
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Suzane é conhecida por ter matado os pais
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Suzane é conhecida por ter matado os pais
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Suzane é conhecida por ter matado os pais
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x