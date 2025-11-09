Menu
BARRADO

Cantor é barrado por prefeitura após acusação de apologia ao nazismo

O artista se apresentaria no Autódromo de Interlagos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 11:50 h
O artista está sem local para a apresentação
O artista está sem local para a apresentação

Kanye West teve seu show barrado pela Prefeitura de São Paulo. Conhecido atualmente como ‘Ye’, o cantor foi impedido de se apresentar no Autódromo de Interlagos no dia 29 de novembro, após ser denunciado por praticar apologia ao nazismo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ye (@ye)

Em um comunicado oficial, o órgão municipal reforçou que não apoia artistas que tenham esses ideais preconceituosos. “A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais”, informaram.

A decisão foi tomada devido às polêmicas recentes envolvendo o rapper, que foi casado com a influenciadora Kim Kardashian. Ele fez declarações antissemitas, racistas e de cunho nazista, além de lançar uma canção chamada "Heil Hitler", fazendo referência a Adolf Hitler, o líder do moviemnto nazista.

Com boa parte dos ingressos vendidos, a apresentação segue sem local definido e os organizadores informaram que os ingressos serão automaticamente reembolsados aos compradores caso o show seja adiado ou cancelado.

Kanye West Kanye West polêmica nazismo São Paulo

x