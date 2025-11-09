Cantor é barrado por prefeitura após acusação de apologia ao nazismo

O artista está sem local para a apresentação - Foto: Reprodução | Instagram

Kanye West teve seu show barrado pela Prefeitura de São Paulo. Conhecido atualmente como ‘Ye’, o cantor foi impedido de se apresentar no Autódromo de Interlagos no dia 29 de novembro, após ser denunciado por praticar apologia ao nazismo.

Em um comunicado oficial, o órgão municipal reforçou que não apoia artistas que tenham esses ideais preconceituosos. “A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais”, informaram.

A decisão foi tomada devido às polêmicas recentes envolvendo o rapper, que foi casado com a influenciadora Kim Kardashian. Ele fez declarações antissemitas, racistas e de cunho nazista, além de lançar uma canção chamada "Heil Hitler", fazendo referência a Adolf Hitler, o líder do moviemnto nazista.

Com boa parte dos ingressos vendidos, a apresentação segue sem local definido e os organizadores informaram que os ingressos serão automaticamente reembolsados aos compradores caso o show seja adiado ou cancelado.