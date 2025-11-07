Drake demonstra apoio a Oruam após megaoperação do CV

Oruam publicou registros da conversa íntima - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam usou suas redes sociais para revelar que recebeu apoio do cantor Drake dias após os últimos acontecimentos, como sua prisão e a megaoperação da polícia do Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho (CV). Nesta semana, o cantor compartilhou um print de mensagens trocadas com o astro internacional.

Em um dos registros, o filho de Marcinho VP mostra que o famoso o seguiu no Instagram. “Mãe disse que o mundo ia saber meu nome”, escreveu ele na legenda da publicação, visivelmente emocionado.

Na conversa, Drake responde ao story de Oruam com um emoji de cabra, que significa “o melhor de todos os tempos” e afirma que é fã do rapaz. “Orando por você, amo a sua música”, disparou ele.

O brasileiro aproveitou para confessar que sonha em gravar uma canção em parceria com o canadense. “Deus é Deus, só alcançar você já é uma grande vitória, irmão. Nunca achei que conseguiria. Um dia vou fazer uma parceria com você, do Rio para o mundo”, afirmou.

“Sim, e podemos nos apresentar no Brasil. Estou devendo isso, porque da última vez os produtores estragaram o meu show”, respondeu Drake, topando o feta internacional com o rapaz.