Conversa Brasileira une gerações com Délcio Luiz e Samantha Tosto

Programa recebe Délcio Luiz e Samantha Tosto - Foto: Divulgação

O Conversa Brasileira deste domingo, 9, promete emocionar o público ao reunir duas gerações do samba em um bate-papo repleto de história e sentimento. O programa recebe Délcio Luiz, mestre do Pagode Romântico e autor de clássicos que marcaram época, e Samantha Tosto, revelação baiana que vem trazendo frescor e autenticidade ao gênero.

Líder de audiência nas noites de domingo, o programa pode ser acompanhado pela A TARDE FM (103,9), no site atardefm.com.br e também pelo aplicativo da rádio.

Durante o encontro, os artistas compartilham memórias, inspirações e reflexões sobre a evolução do samba e do pagode, mostrando como a arte continua sendo uma poderosa forma de expressar amor, saudade e identidade.

Délcio Luiz

Délcio Luiz da Silveira é cantor e compositor de samba, com mais de 500 músicas em seu repertório. Nos anos 1990, tornou-se um dos principais nomes do gênero com sucessos como 'Meu Casamento', 'Hoje Eu Vou Pagodear', 'Gamei', '40 Graus de Amor', 'Desliga e Vem', 'Marrom Bombom', 'Cilada' e 'A Carta'.

A carreira teve início em 1987, quando passou a integrar o grupo Só Preto sem Preconceito, responsável por hits como 'Por um Erro' e 'Seja Mais Você', trilha sonora da novela Felicidade da Rede Globo. O artista também fez parte do Grupo Raça por oito anos e do Kiloucura entre 1998 e 2000.

Reconhecido como um dos maiores compositores do pagode nos anos 90 e 2000, Délcio Luiz escreveu sucessos para Karametade, Negritude Junior, Soweto, Art Popular, Exaltasamba, Sensação, Só Pra Contrariar, Os Travessos e Molejo, além das principais faixas do próprio Kiloucura.

Em 2019, o cantor celebrou 30 anos de carreira com o lançamento de um DVD especial que contou com participações de Ferrugem, Molejo, Fundo de Quintal, Xande de Pilares, Mumuzinho, Péricles e André Renato.

Samantha Tosto

Natural de Salvador, Samantha Tosto é cantora e compositora que iniciou a carreira aos 17 anos, conquistando o público com seu timbre mezzo-soprano e estilo eclético. Misturando pop romântico, MPB, soul music, reggaeton e axé, a artista leva alegria e carisma aos palcos, bares e festivais da Bahia.

Em 2021, participou do Festival de Lençóis, em formato de live, dividindo o palco com Adelmo Casé, além de se apresentar no Festival Bahia Junina ao lado de Gerard. No mesmo ano, lançou sua primeira canção autoral, 'Sonho de Verão', e a faixa 'Vamo Embaraçar', composta com André Lellis.

No ano seguinte, Samantha retornou ao Festival de Lençóis e, em dezembro, lançou o hit 'Na Chapada', em parceria com Durval Lelys e André Lellis, homenageando o Parque Nacional da Chapada Diamantina e o aniversário da cidade de Lençóis.