Cantor Shawn Mendes desembarca em Salvador e causa tumulto
O artista canadense entendeu os fãs durante sua chegada
Por Franciely Gomes
Os fãs soteropolitanos do cantor Shawn Mendes ficaram surpresos ao aterrissar no aeroporto da cidade nesta sexta-feira, 7. O cantor canadense passou pela capital baiana e aproveitou para tirar fotos e atender os admiradores que estavam presentes no local.
Apesar de discreta, sua chegada a Salvador foi monitorada por fãs que pegaram o mesmo voo que ele no Rio de Janeiro. O famoso estava na capital carioca durante as homenagens para o príncipe William, que está no Brasil para participar da COP 30 em Belém, no Pará.
Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, alguns fãs comentaram sobre o fato, mas ainda não há informações sobre o destino final do artista ou se ele ficará hospedado em Salvador nos próximos dias.
Segunda vez de Shawn na Bahia
Vale lembrar que esta é a segunda vez que Shawn pisa em solo baiano. Em 2024, ele visitou o estado após finalizar suas apresentações no festival ‘Rock In Rio’, juntamente com seus parceiros de banda.
O grupo ficou hospedado na cidade de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, curtindo as praias e belezas da região, que é muito buscada pelos turistas ao longo do ano.
