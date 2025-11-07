Menu
MÚSICA
DE PASSAGEM

Cantor Shawn Mendes desembarca em Salvador e causa tumulto

O artista canadense entendeu os fãs durante sua chegada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 20:21 h
O cantor cumprimentou os fãs no local
O cantor cumprimentou os fãs no local

Os fãs soteropolitanos do cantor Shawn Mendes ficaram surpresos ao aterrissar no aeroporto da cidade nesta sexta-feira, 7. O cantor canadense passou pela capital baiana e aproveitou para tirar fotos e atender os admiradores que estavam presentes no local.

Apesar de discreta, sua chegada a Salvador foi monitorada por fãs que pegaram o mesmo voo que ele no Rio de Janeiro. O famoso estava na capital carioca durante as homenagens para o príncipe William, que está no Brasil para participar da COP 30 em Belém, no Pará.

Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, alguns fãs comentaram sobre o fato, mas ainda não há informações sobre o destino final do artista ou se ele ficará hospedado em Salvador nos próximos dias.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Segunda vez de Shawn na Bahia

Vale lembrar que esta é a segunda vez que Shawn pisa em solo baiano. Em 2024, ele visitou o estado após finalizar suas apresentações no festival ‘Rock In Rio’, juntamente com seus parceiros de banda.

O grupo ficou hospedado na cidade de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, curtindo as praias e belezas da região, que é muito buscada pelos turistas ao longo do ano.

x