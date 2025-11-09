Simone e Simaria voltam a cantar juntas após três anos

As irmãs se separaram em 2022 - Foto: Reprodução | Instagram

Simone e Simaria agitaram as redes sociais neste sábado, 8. As irmãs surgiram cantando juntas novamente, após três anos do fim da dupla sertaneja que mantinham até 2022, quando brigaram publicamente.

O registro foi publicado pelos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que passaram a tarde com as artistas. Nos vídeos, elas aparecem cantando alguns hits de sucesso da ex-dupla, como 'Bom Substituto' e '126 Cabides'.

Podem chorar, coleguinhas! 🥹 Simone e Simaria se reuniram e cantaram lado a lado alguns dos sucessos da carreira, como "Bom Substituto" e "126 Cabides". Sempre bom vê-las assim!



📹: @Carlinhosmaiaof pic.twitter.com/T5MEwt6xQz — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 8, 2025

Apesar de terem retomado a amizade e parceria após a confusão, as irmãs seguem com carreiras distintas. Enquanto Simone está fazendo sucesso com sua carreira solo no mundo sertanejo, Simaria segue em hiato, sem lançar nada desde a polêmica.