Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Naldo Benny abre o jogo e comenta fama de “mentiroso”; entenda

Cantor fala sobre críticas e explica como superou os julgamentos da internet

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 20:59 h
Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão
Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão -

Conhecido tanto por seus hits quanto por suas histórias inusitadas, Naldo Benny abriu o jogo sobre a fama que construiu nas redes sociais.

O cantor, frequentemente lembrado pelos memes e piadas que o colocam como protagonista de relatos com celebridades internacionais, como LeBron James, Chris Brown e Gisele Bündchen, falou sobre como aprendeu a lidar com as brincadeiras e críticas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Adriane Galisteu rejeitou fortuna em relíquia deixada por Ayrton Senna
Prefeita baiana rouba a cena ao dançar no palco com banda La Fúria
Maria Bonita do Tremembé: quem é a detenta que tentou matar Richthofen

A reputação de “mentiroso”, reforçada por internautas que duvidaram de suas histórias, incomodou o artista no início.

“Não é fácil, porque você entender que tem um país […] botando pilha, zoando, não foi fácil”, disse Naldo em entrevista ao Gshow.

Com o tempo, no entanto, o cantor passou a enxergar um lado positivo em toda a repercussão.

“Isso é profundo. Primeiro que eu renovei meu público. […] Eu estourei há 15 anos no Rio de Janeiro, e hoje eu estou aí por conta dessas coisas [memes e virais]. […] Eu sou o engajamento em pessoa”, afirmou. De forma bem-humorada, Naldo ainda rebateu o rótulo de mentiroso: “Tudo o que eu conto é verdade, mas rolou essa história”, brincou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Naldo Benny polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Cantor passou a enxergar um lado positivo na repercussão
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x