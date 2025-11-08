POLÊMICA
Naldo Benny abre o jogo e comenta fama de “mentiroso”; entenda
Cantor fala sobre críticas e explica como superou os julgamentos da internet
Por Beatriz Santos
Conhecido tanto por seus hits quanto por suas histórias inusitadas, Naldo Benny abriu o jogo sobre a fama que construiu nas redes sociais.
O cantor, frequentemente lembrado pelos memes e piadas que o colocam como protagonista de relatos com celebridades internacionais, como LeBron James, Chris Brown e Gisele Bündchen, falou sobre como aprendeu a lidar com as brincadeiras e críticas.
A reputação de “mentiroso”, reforçada por internautas que duvidaram de suas histórias, incomodou o artista no início.
“Não é fácil, porque você entender que tem um país […] botando pilha, zoando, não foi fácil”, disse Naldo em entrevista ao Gshow.
Com o tempo, no entanto, o cantor passou a enxergar um lado positivo em toda a repercussão.
“Isso é profundo. Primeiro que eu renovei meu público. […] Eu estourei há 15 anos no Rio de Janeiro, e hoje eu estou aí por conta dessas coisas [memes e virais]. […] Eu sou o engajamento em pessoa”, afirmou. De forma bem-humorada, Naldo ainda rebateu o rótulo de mentiroso: “Tudo o que eu conto é verdade, mas rolou essa história”, brincou.
