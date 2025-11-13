Com Liniker em destaque, Brasil pode fazer história no Grammy Latino

Liniker é a maior indicada entre os brasileiros - Foto: Reprodução | Instagram @linikeroficial

Um dos destaques da 26ª do Grammy Latino 2025 é a cantora Liniker, a maior indicada entre os brasileiros. A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 13, e premiará as melhores produções da música latina deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A paulista pode levar sete prêmios para casa, inclusive das categorias principais da premiação, que ela disputará os troféus com grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Karol G e Alejandro Sanz.

As indicações de Liniker são frutos do lançamento de ‘Caju’, seu segundo projeto solo. O álbum apareceu no topo de listas de melhores discos do ano, como a da Rolling Stone. Ela também foi a artista mais premiada da edição de 2024 do Prêmio Multishow, que aconteceu em dezembro. Ela conquistou quatro troféus: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano e MPB do Ano.

Liniker concorre aos três principais prêmios do Grammy Latino: Gravação do Ano (‘Ao Teu Lado’), Álbum do Ano (‘Caju’) e Canção do Ano (‘Veludo Marrom’). A cantora recebeu mais três indicações.

Outros brasileiros indicados

Nas categorias gerais, os brasileiros como Sued Nunes e Juliane Gamboa foram indicados a Melhor Artista Revelação. Yamandu Costa recebeu a indicação a Melhor Álbum Instrumental. Marina Sena e Júlia Mestre, ao lado de Liniker, também são indicadas a Melhor Canção em Língua Portuguesa pelas músicas ‘Ouro de Tolo’ e ‘Maravilhosamente Bem’, respectivamente. Já Hamilton de Holanda foi indicado ao prêmio Melhor Álbum de Jazz Latino.

Veja a lista completa de categorias em que Liniker concorre:

Gravação do Ano

‘Ao teu lado’ – Liniker

Álbum do Ano

‘Caju’ – Liniker

Canção do Ano

‘Veludo marrom’ – Liniker

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

‘Caju’ – Liniker

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

‘No Escuro, Quem É Você?’ – Carol Biazin

‘Fugacidade’ – Janeiro

‘Caju’ – Liniker

‘Maravilhosamente Bem’ – Julia Mestre

‘Coisas Naturais’ – Marina Sena

Melhor Canção em Língua Portuguesa