PREMIAÇÃO
Com Liniker em destaque, Brasil pode fazer história no Grammy Latino
Liniker pode trazer sete prêmios para o país
Por Edvaldo Sales
Um dos destaques da 26ª do Grammy Latino 2025 é a cantora Liniker, a maior indicada entre os brasileiros. A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 13, e premiará as melhores produções da música latina deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
A paulista pode levar sete prêmios para casa, inclusive das categorias principais da premiação, que ela disputará os troféus com grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Karol G e Alejandro Sanz.
Leia Também:
As indicações de Liniker são frutos do lançamento de ‘Caju’, seu segundo projeto solo. O álbum apareceu no topo de listas de melhores discos do ano, como a da Rolling Stone. Ela também foi a artista mais premiada da edição de 2024 do Prêmio Multishow, que aconteceu em dezembro. Ela conquistou quatro troféus: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano e MPB do Ano.
Liniker concorre aos três principais prêmios do Grammy Latino: Gravação do Ano (‘Ao Teu Lado’), Álbum do Ano (‘Caju’) e Canção do Ano (‘Veludo Marrom’). A cantora recebeu mais três indicações.
Outros brasileiros indicados
Nas categorias gerais, os brasileiros como Sued Nunes e Juliane Gamboa foram indicados a Melhor Artista Revelação. Yamandu Costa recebeu a indicação a Melhor Álbum Instrumental. Marina Sena e Júlia Mestre, ao lado de Liniker, também são indicadas a Melhor Canção em Língua Portuguesa pelas músicas ‘Ouro de Tolo’ e ‘Maravilhosamente Bem’, respectivamente. Já Hamilton de Holanda foi indicado ao prêmio Melhor Álbum de Jazz Latino.
Veja a lista completa de categorias em que Liniker concorre:
Gravação do Ano
‘Ao teu lado’ – Liniker
Álbum do Ano
‘Caju’ – Liniker
Canção do Ano
‘Veludo marrom’ – Liniker
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
‘Caju’ – Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- ‘No Escuro, Quem É Você?’ – Carol Biazin
- ‘Fugacidade’ – Janeiro
- ‘Caju’ – Liniker
- ‘Maravilhosamente Bem’ – Julia Mestre
- ‘Coisas Naturais’ – Marina Sena
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- ‘Maravilhosamente Bem’ – Julia Mestre
- ‘Ouro De Tolo’ – Marina Sena
- ‘Transe’ – Zé Ibarra
- ‘Um Vento Passou (Para Paul Simon)’ – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- ‘Veludo Marrom’ – Liniker
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes