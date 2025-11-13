Menu
HOME > MÚSICA
PREMIAÇÃO

Com Liniker em destaque, Brasil pode fazer história no Grammy Latino

Liniker pode trazer sete prêmios para o país

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/11/2025 - 10:00 h
Liniker é a maior indicada entre os brasileiros
Liniker é a maior indicada entre os brasileiros -

Um dos destaques da 26ª do Grammy Latino 2025 é a cantora Liniker, a maior indicada entre os brasileiros. A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 13, e premiará as melhores produções da música latina deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A paulista pode levar sete prêmios para casa, inclusive das categorias principais da premiação, que ela disputará os troféus com grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Karol G e Alejandro Sanz.

As indicações de Liniker são frutos do lançamento de ‘Caju’, seu segundo projeto solo. O álbum apareceu no topo de listas de melhores discos do ano, como a da Rolling Stone. Ela também foi a artista mais premiada da edição de 2024 do Prêmio Multishow, que aconteceu em dezembro. Ela conquistou quatro troféus: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano e MPB do Ano.

Liniker concorre aos três principais prêmios do Grammy Latino: Gravação do Ano (‘Ao Teu Lado’), Álbum do Ano (‘Caju’) e Canção do Ano (‘Veludo Marrom’). A cantora recebeu mais três indicações.

Outros brasileiros indicados

Nas categorias gerais, os brasileiros como Sued Nunes e Juliane Gamboa foram indicados a Melhor Artista Revelação. Yamandu Costa recebeu a indicação a Melhor Álbum Instrumental. Marina Sena e Júlia Mestre, ao lado de Liniker, também são indicadas a Melhor Canção em Língua Portuguesa pelas músicas ‘Ouro de Tolo’ e ‘Maravilhosamente Bem’, respectivamente. Já Hamilton de Holanda foi indicado ao prêmio Melhor Álbum de Jazz Latino.

Veja a lista completa de categorias em que Liniker concorre:

Gravação do Ano

‘Ao teu lado’ – Liniker

Álbum do Ano

‘Caju’ – Liniker

Canção do Ano

‘Veludo marrom’ – Liniker

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

‘Caju’ – Liniker

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • ‘No Escuro, Quem É Você?’ – Carol Biazin
  • ‘Fugacidade’ – Janeiro
  • ‘Caju’ – Liniker
  • ‘Maravilhosamente Bem’ – Julia Mestre
  • ‘Coisas Naturais’ – Marina Sena

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • ‘Maravilhosamente Bem’ – Julia Mestre
  • ‘Ouro De Tolo’ – Marina Sena
  • ‘Transe’ – Zé Ibarra
  • ‘Um Vento Passou (Para Paul Simon)’ – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
  • ‘Veludo Marrom’ – Liniker

