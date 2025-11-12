Joelma pega Covid pela décima vez e desabafa: “Bem díficil”

Em 2023, Joelma teve sequelas da doença e chegou a ser internada - Foto: Reprodução | TV Globo

A cantora Joelma, de 51 anos, revelou que pegou Covid-19 pela décima vez. A artista revelou que ficou doente no mês passado, mas já está curada.

“Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer”, disse Joelma ao Gshow durante a turnê ‘Isso é Calypso Tour’, que celebra seus 30 anos de carreira.

Na ocasião, Joelma relembrou 2023, quando ficou internada devido às sequelas da doença. “Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”, disse.

Em 2023, Joelma teve sequelas da doença e chegou a ser internada para tratar problemas digestivos, respiratórios, neurológicos e perda de músculos.