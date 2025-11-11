Alcione abre nova turnê com show grandioso na Arena A TARDE

Alcione celebra o samba e a força feminina em grande show na capital baiana - Foto: Divulgação

Após encerrar as celebrações pelos 50 anos de uma trajetória consagrada, Alcione retoma as turnês pelo país e escolhe Salvador para abrir o novo ciclo de shows em grande estilo. A artista, uma das maiores intérpretes da música brasileira, é a atração de estreia do projeto Samba de Classe, que será realizado no dia 10 de janeiro (sábado), na Arena A TARDE.

O projeto promete reunir grandes nomes da música popular brasileira em apresentações marcadas por suingue, brasilidade e a verdadeira alma do samba. Com sua voz inconfundível e presença magnética, Marrom convida o público a revisitar momentos marcantes de sua carreira e a celebrar a força do samba em sua forma mais nobre. O espetáculo traduz a essência de Alcione, unindo potência, afeto e musicalidade em um encontro que celebra grandes clássicos, novas criações e a energia vibrante que só ela é capaz de conduzir.

Dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil, Marrom sobe ao palco com um repertório que une sucessos eternizados, como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “A Loba”, a canções do seu mais recente trabalho, o 47º álbum da carreira, que reúne composições inéditas de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Arlindinho e Igor Leal, entre outros nomes do samba contemporâneo.

Entre os destaques do novo projeto estão “Marra de Feroz”, que aborda o empoderamento feminino e o combate ao machismo, e “Não Mexe Comigo”, faixa que viralizou nas plataformas digitais com participações de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Claudia Raia e Leci Brandão. A noite também promete surpresas, como a reinterpretação de “Evidências”, clássico da música brasileira que Alcione transformou em um momento de pura emoção nos palcos.

Símbolo de representatividade e respeito, Alcione segue colhendo homenagens dentro e fora do país. Do Grammy Latino à recém-criada Medalha Alcione, concedida pelo Governo do Rio de Janeiro, a artista é reverenciada por sua contribuição à cultura brasileira, com apresentações em mais de 30 países e mais de 5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais.

Carismática, poderosa e inconfundível, Alcione volta aos palcos de Salvador em um espetáculo que promete emocionar fãs de todas as gerações. O “Samba de Classe” é um convite para celebrar a música, a história e o legado de uma das maiores artistas do Brasil.

Ingressos e informações

O evento é uma realização da A TARDE FM, em parceria com a Sucesso Produções e a Íris Produções. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis com valores entre R$ 100 e R$ 400, nas modalidades inteira e meia-entrada.

As vendas acontecem on-line pelo Meu Bilhete e presencialmente no Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra), sem taxa de serviço. O público poderá escolher entre mesas nos setores A, B e C, com valores que variam de acordo com a localização, além de opções de camarote e arena.

O evento tem classificação de 16 anos, e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (71) 98441-8262.