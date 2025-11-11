Menu
MÚSICA
DE GRAÇA!

Saiba como garantir ingressos para show gratuito de Jorge Aragão em Salvador

Espetáculo une música, poesia e teatro na celebração dos 50 anos de carreira do artista

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/11/2025 - 11:35 h
Ingressos são limitados
Ingressos são limitados

O público baiano terá a chance de celebrar meio século de samba com Jorge Aragão, em um espetáculo inédito e gratuito que acontece nesta quarta-feira, 12, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

A apresentação faz parte do projeto “Jorge Aragão 50 anos de Poesia”, que vem percorrendo o país com shows, oficinas e exposições dedicadas à trajetória do cantor e compositor carioca.

Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente no site www.jorgearagao50.com.br e pelo Sympla a partir desta terça-feira, 11, ao meio-dia.

Além do espetáculo principal, o projeto oferece oficinas de música gratuitas, ministradas por músicos da banda de Aragão. Na programação, estão previstas uma Oficina de Cordas com Jerominho Fernandes, às 9h, e uma Oficina de Percussão com Neném Chama, às 11h. Professores e alunos da rede pública, quilombolas, ONGs e estudantes de música terão acesso livre às atividades.

Com textos e direção de Afonso Carvalho, o show conta com a participação do ator Raphael Logam, que divide o palco com Aragão em uma performance que mistura música, poesia e teatro.

No papel de narrador e testemunha ocular da história, Logam interage com o sambista em diferentes momentos, pontuando passagens marcantes da carreira do artista.

O espetáculo faz um passeio musical por cinco décadas de sucessos, incluindo clássicos como Malandro, Tendência, Coisa de Pele, Lucidez, Vou Festejar, Moleque Atrevido e Identidade. O cenário leva a assinatura de Zé Carratu, enquanto a direção musical é de Jerominho Fernandes.

Idealizado por Tânia Aragão, o projeto busca aproximar o artista de diferentes segmentos da sociedade, promovendo o acesso gratuito de públicos diversos, como estudantes, comunidades quilombolas e organizações sociais, aos espetáculos em grandes teatros do país.

A cada apresentação, que conta com transmissão em Libras, o público também poderá visitar uma exposição interativa sobre o universo musical e poético de Jorge Aragão.

A mostra, desenvolvida por Gilberto Borges e com curadoria de Vera Pasqualin, traz painéis expositivos, fotos e vídeos que contam a trajetória do sambista.

Toda a turnê está sendo registrada em vídeo e dará origem a um documentário sobre a relação de Jorge Aragão com seus fãs e sua música, com direção do filmmaker Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.

Jorge Aragão música Salvador

