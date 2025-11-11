Filme e música se encontram em Salvador com Marinhho e Bye Bye Brasil

Show Viva o Amor representa o início de uma fase mais emocional do artista - Foto: Divulgação

O cantor Marinhho, com três décadas de trajetória no carnaval baiano, vive um novo momento em sua carreira e promete emocionar o público no projeto Cine Som, que acontece no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória.

No dia 14 de novembro, o artista apresenta o show Viva o Amor, um tributo a Fábio Jr., logo após a exibição do clássico Bye Bye Brasil (1979), de Cacá Diegues, estrelado por Fábio Jr., Betty Faria e José Wilker. A sessão do filme começa às 18h40, seguida do show, às 20h30.

Marinhho destaca a afinidade entre sua obra e o romantismo de Fábio Jr.: “Embora o meu som seja mais dançante, ambos temos o romantismo como essência. Cantamos o amor em suas muitas formas: o amor que cura, o amor que acolhe, o amor que permanece,” afirma o cantor.



Ele define a apresentação como mais do que um tributo, mas “um reencontro entre almas que falam a mesma língua – a do sentimento verdadeiro.”

O repertório traz músicas que marcaram gerações, como O Que É Que Há (Fábio Jr. e Sérgio Sá), Alma Gêmea (Peninha), Caça e Caçador (Eric Bulling e Cláudio Rabelo), 20 e Poucos Anos (Fábio Jr.) e Senta Aqui (José Luiz Perales, Fábio Jr. e Roberto Haunouth).

“Estou trabalhando esses clássicos em novas cores, novas intenções e uma leitura sensível, transformando cada verso em um convite à reconexão com o que realmente importa: sentir,” diz Marinhho.

O show Viva o Amor representa o início de uma fase mais intimista e emocional do artista, que transforma o palco em espaço de afeto e reflexão. “Porque cantar o amor é um ato de coragem,” afirma o cantor, reforçando sua mensagem em um tempo que, segundo ele, “anda frio demais”.