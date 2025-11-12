Mãe de Marília Mendonça volta a desabafar sobre morte da filha

Dona Ruth e Marília Mendonça - Foto: Divulgação

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, voltou a desabafar sobre a morte da filha, que faleceu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo. Ela refletiu sobre o sentimento de culpa que carrega desde a partida prematura da artista. A morte da Rainha da Sofrência completou quatro anos na última semana.

Nos últimos dias, fãs encontraram uma foto de Marília, ainda na adolescência, no bar da família, no Google Street View, plataforma que reúne imagens 360º de diversas regiões. A matriarca comentou sobre o passado da família no estabelecimento de Goiânia (GO), onde a filha começou a se apresentar.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ela cantava lá direto. Cantava e tocava. O pessoal gostava muito, em todo lugar que ela ia era assim. Ela encantava com as músicas dela, o vozeirão. O povo sempre gostou muito dela cantando, sabe? Ela cantava m festas, às vezes eu ia junto, tinha festa que eu ficava preocupada…”, disse Dona Ruth em entrevista ao O Globo.

Na sequência, ela falou sobre o sentimento de culpa. “Eu sempre apoiei (a carreira dela), sempre apoiei. Talvez hoje eu até me culpe… Eu apoiei muito ela. Mas ela morreu fazendo o que ela gostava, o que ela queria. O que ela queria era cantar, o que ela queria era mostrar o trabalho dela. E eu apoiei tudo isso”, disse.

“Às vezes eu paro e penso: talvez se eu não tivesse apoiado, ela estaria viva… Mas, na minha vida, quem escreveu a história sempre é Deus”, lamentou a mãe de Marília Mendonça, que faz aniversário um dia antes do acidente. “Sempre quando vai chegando o dia, o meu emocional vai abalando. É de uma forma estranha. Mesmo sem eu querer, vai me abalando, me deixando mais triste. Sempre passo esse dia triste”, disse.

Dona Ruth contou que o período no bar no bairro de Vila Rosa foi difícil para a família, mas a foto resgatada pelos fãs a fez reavaliar. “Eu revivo momentos. Ali teve dias que às vezes eu parei e pensei… Será que estava melhor lá? Lá eu sofria dificuldade, sabe? Enorme. Não tinha dinheiro pra nada. Muita peleja pra criar esses dois filhos. Mas eu tinha uma paz com eles dois lá junto comigo…”, completou.