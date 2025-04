Liniker cidadã soteropolitana? Cantora receberá título em show

Cantora e compositora paulista fará mais um show em Salvador nesta noite - Foto: Divulgação

Sucesso com o álbum “Caju”, a cantora e compositora paulista, Liniker de Barros Ferreira Campos, simplesmente conhecida como Liniker, será condecorada nesta segunda-feira, 31, com o título de cidadã soteropolitana.

Fugindo do rito, a artista receberá a homenagem na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no bairro do Campo Grande, onde realiza o show extra da turnê que leva o nome do seu álbum às 19h.

Tradicionalmente, as condecorações acontecem no plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS), mas, devido ao incêndio que atingiu o espaço em fevereiro, a cerimônia acontecerá em um novo local.

A mudança foi aprovada nesta tarde, em sessão ordinária, pelos vereadores, após leitura feita pelo presidente Carlos Muniz (PSDB).

Apesar de não ter nenhum vínculo com Salvador, a artista será homenageada por iniciativa da então vereadora Laina Crisóstomo (PSOL), autora da proposta à epóca do seu mandato.

No texto, a então vereadora afirma que Liniker “desenvolveu uma relação afetiva com a Bahia e principalmente com a cidade de Salvador, onde por diversas vezes é vista andando pelas ruas”. A entrega do título será feita pela vereadora Eliete Paraguassu (PSOL).