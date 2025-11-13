Por que algumas pessoas não gostam de música? Ciência explica motivo

Fenômeno intriga neurocientistas - Foto: FreePik

Você é do tipo que prefere o silêncio a qualquer melodia? Que não sente vontade de colocar uma música para relaxar? Calma, você não está sozinho.

A ciência tem até um nome para isso: anedonia musical, condição caracterizada pela ausência de prazer ao ouvir música, independentemente do ritmo, estilo ou voz do cantor.

O fenômeno, que intriga neurocientistas há anos, atinge cerca de 5% da população mundial, o equivalente a mais de 350 milhões de pessoas. Em outras palavras, quase um “Brasil e meio” de indivíduos simplesmente não se emocionam com canções.

O que acontece no cérebro de quem não sente prazer musical

Pesquisadores da Universidade McGill, no Canadá, descobriram que a causa está no núcleo accumbens, região do cérebro responsável pela liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer e recompensa.

De acordo com o estudo, pessoas com anedonia musical têm atividade reduzida entre o núcleo accumbens e o córtex auditivo, área que processa os sons.

Essa menor comunicação faz com que o cérebro não associe a música à sensação de recompensa, como acontece com a maioria das pessoas.

Ainda assim, quem tem a condição não é incapaz de sentir prazer. A dopamina é liberada normalmente em outras situações, como ao ganhar dinheiro ou receber boas notícias. O que muda é a forma como o cérebro reage a estímulos sonoros, e apenas a eles.

Entender por que algumas pessoas não sentem prazer com música pode ajudar os cientistas a compreender outros distúrbios neurológicos, como o autismo. Pesquisas apontam que há pacientes autistas com dificuldade semelhante ao ouvir vozes humanas, o que sugere uma possível ligação entre as duas condições.