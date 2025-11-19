NOVEMBRO NEGRO
Festival em Salvador anuncia Rachel Reis, Jau e mais artistas de peso
Festival acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Por Edvaldo Sales
O Feira Preta Festival, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro de 2025 no Distrito Criativo de Salvador, anunciou os primeiros nomes confirmados da programação musical de sua edição inédita na capital baiana. O evento tem como ponto central da programação a Praça Maria Felipa. O Festival encerra o calendário do programa Salvador Capital Afro deste ano.
Com o tema ‘Axé - Revolução que dá baile’ a estreia na capital baiana será marcada pelo protagonismo de artistas locais que refletem a potência da música preta produzida na Bahia.
“Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro”, explicou Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta.
Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível que será destinado a instituições sociais locais. Entre os nomes já confirmados estão Rachel Reis, Jau, Afrocidade, entre outros.
Feira de afroempreendedores
Além das apresentações musicais, o Festival contará com feira de afroempreendedores, desfiles de moda, talks focados em empreendedorismo, cultura e economia, stand up, gastronomia, mapping, games, programação infantil e atividades para toda a família.
A edição reforça Salvador como um dos principais polos da cultura afro-diaspórica no mundo e fortalece o protagonismo negro em diferentes áreas da Economia Criativa.
Confira a programação completa:
28 de novembro (sexta)
Abertura oficial
Local: Praça Maria Felipa
18h às 20h - Alvorada dos Ojás
29 de novembro (sábado)
Shows
PALCO AXÉ
Local: Praça Maria Felipa
Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
- 12h às 13h - DJ Eduardo Brechó
- 13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara
- 14h às 15h - DJ Eduardo Brechó
- 15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen
- 16h às 17h - DJ RDD
- 17h às 18h - Jau convida Rachel Reis
- 18h às 19h - DJ RDD
- 19h às 20h - EdCity Fantasmão
PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab
Local: Praça Maria Felipa
Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby
- 12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa |Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor
- 13h15 - BatalhaRap
- 13h55 - Slam Fya: Do ódio ao amor
- 14h30 - Experiência Jamaica
- 15h30 - Shook Na Voz
- 16h30 - Lunna Montty
- 17h30 - LEVYSSO
- 18h30 - Freshprincedabahia
- 19h45 - Jeffinho
- 20h30 - Tia Carol
30 de novembro (domingo)
Shows
PALCO AXE Apresentado por Nubank
Local: Praça Maria Felipa
Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
- 12h - Música Ambiente
- 12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR
- 13h30 - DJ Nai Kiese
- 14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso
- 15h30 - DJ Nai Kiese
- 15h50 - Ministereo Público
- 17h50 - Dj Nai Kiese
- 18h40 - Baile Essencial
- 19h - O Kanalha
- 20h - Baile essencial
PALCO PAREDÃO
Local: Praça Maria Felipa
Mestre de Cerimônias: Tia Carol
- 12h - DJ Allexuz
- 13h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley
- 14h15 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira
- 15h15 - DJ Allexuz
- 16h - Tiago Simas
- 17h - DJ Belle
- 18h - Samba Orisun
- 19h - DJ Belle
- 19h40 - Samba Trator
