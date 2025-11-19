Festival em Salvador anuncia Rachel Reis, Jau e mais artistas de peso

Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro - Foto: José Simões | Ag A TARDE

O Feira Preta Festival, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro de 2025 no Distrito Criativo de Salvador, anunciou os primeiros nomes confirmados da programação musical de sua edição inédita na capital baiana. O evento tem como ponto central da programação a Praça Maria Felipa. O Festival encerra o calendário do programa Salvador Capital Afro deste ano.

Com o tema ‘Axé - Revolução que dá baile’ a estreia na capital baiana será marcada pelo protagonismo de artistas locais que refletem a potência da música preta produzida na Bahia.

“Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro”, explicou Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta.

Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível que será destinado a instituições sociais locais. Entre os nomes já confirmados estão Rachel Reis, Jau, Afrocidade, entre outros.

Feira de afroempreendedores

Além das apresentações musicais, o Festival contará com feira de afroempreendedores, desfiles de moda, talks focados em empreendedorismo, cultura e economia, stand up, gastronomia, mapping, games, programação infantil e atividades para toda a família.

A edição reforça Salvador como um dos principais polos da cultura afro-diaspórica no mundo e fortalece o protagonismo negro em diferentes áreas da Economia Criativa.

Confira a programação completa:

28 de novembro (sexta)

Abertura oficial

Local: Praça Maria Felipa

18h às 20h - Alvorada dos Ojás

29 de novembro (sábado)

Shows

PALCO AXÉ

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h às 13h - DJ Eduardo Brechó

13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara

14h às 15h - DJ Eduardo Brechó

15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen

16h às 17h - DJ RDD

17h às 18h - Jau convida Rachel Reis

18h às 19h - DJ RDD

19h às 20h - EdCity Fantasmão

PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby

12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa |Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor

13h15 - BatalhaRap

13h55 - Slam Fya: Do ódio ao amor

14h30 - Experiência Jamaica

15h30 - Shook Na Voz

16h30 - Lunna Montty

17h30 - LEVYSSO

18h30 - Freshprincedabahia

19h45 - Jeffinho

20h30 - Tia Carol

30 de novembro (domingo)

Shows

PALCO AXE Apresentado por Nubank

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h - Música Ambiente

12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR

13h30 - DJ Nai Kiese

14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso

15h30 - DJ Nai Kiese

15h50 - Ministereo Público

17h50 - Dj Nai Kiese

18h40 - Baile Essencial

19h - O Kanalha

20h - Baile essencial

PALCO PAREDÃO

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Tia Carol