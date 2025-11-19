Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVEMBRO NEGRO

Festival em Salvador anuncia Rachel Reis, Jau e mais artistas de peso

Festival acontece entre os dias 28 e 30 de novembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/11/2025 - 12:45 h
Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro -

O Feira Preta Festival, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro de 2025 no Distrito Criativo de Salvador, anunciou os primeiros nomes confirmados da programação musical de sua edição inédita na capital baiana. O evento tem como ponto central da programação a Praça Maria Felipa. O Festival encerra o calendário do programa Salvador Capital Afro deste ano.

Com o tema ‘Axé - Revolução que dá baile’ a estreia na capital baiana será marcada pelo protagonismo de artistas locais que refletem a potência da música preta produzida na Bahia.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Capão in Blues 2025: veja datas, horários e programação completa
Empresa que acolheu Silvânia Aquino já faturou milhões na Bahia
Morre Jards Macalé, ícone da música brasileira, aos 82 anos

“Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro”, explicou Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta.

Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível que será destinado a instituições sociais locais. Entre os nomes já confirmados estão Rachel Reis, Jau, Afrocidade, entre outros.

Feira de afroempreendedores

Além das apresentações musicais, o Festival contará com feira de afroempreendedores, desfiles de moda, talks focados em empreendedorismo, cultura e economia, stand up, gastronomia, mapping, games, programação infantil e atividades para toda a família.

A edição reforça Salvador como um dos principais polos da cultura afro-diaspórica no mundo e fortalece o protagonismo negro em diferentes áreas da Economia Criativa.

Confira a programação completa:

28 de novembro (sexta)

Abertura oficial

Local: Praça Maria Felipa

18h às 20h - Alvorada dos Ojás

29 de novembro (sábado)

Shows

PALCO AXÉ

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

  • 12h às 13h - DJ Eduardo Brechó
  • 13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara
  • 14h às 15h - DJ Eduardo Brechó
  • 15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen
  • 16h às 17h - DJ RDD
  • 17h às 18h - Jau convida Rachel Reis
  • 18h às 19h - DJ RDD
  • 19h às 20h - EdCity Fantasmão

PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby

  • 12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa |Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor
  • 13h15 - BatalhaRap
  • 13h55 - Slam Fya: Do ódio ao amor
  • 14h30 - Experiência Jamaica
  • 15h30 - Shook Na Voz
  • 16h30 - Lunna Montty
  • 17h30 - LEVYSSO
  • 18h30 - Freshprincedabahia
  • 19h45 - Jeffinho
  • 20h30 - Tia Carol

30 de novembro (domingo)

Shows

PALCO AXE Apresentado por Nubank

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

  • 12h - Música Ambiente
  • 12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR
  • 13h30 - DJ Nai Kiese
  • 14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso
  • 15h30 - DJ Nai Kiese
  • 15h50 - Ministereo Público
  • 17h50 - Dj Nai Kiese
  • 18h40 - Baile Essencial
  • 19h - O Kanalha
  • 20h - Baile essencial

PALCO PAREDÃO

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Tia Carol

  • 12h - DJ Allexuz
  • 13h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley
  • 14h15 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira
  • 15h15 - DJ Allexuz
  • 16h - Tiago Simas
  • 17h - DJ Belle
  • 18h - Samba Orisun
  • 19h - DJ Belle
  • 19h40 - Samba Trator

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jau música rachel reis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x