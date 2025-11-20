Ivete Sangalo traz o Samba para o programa Palco A TARDE FM

IVETE CLAREOU
Por Bianca Carneiro
Neste sábado, 22, das 17h às 18h, o programa Palco A TARDE FM vai exibir um especial dedicado ao melhor do Samba com canções inéditas e releituras feitas por Ivete Sangalo, uma das artistas mais versáteis e completas da música brasileira.
Com 30 anos de carreira, a baiana sempre teve o Samba como base de sua musicalidade e agora presenteia os fãs com o projeto "Ivete Clareou", totalmente dedicado ao mais brasileiros dos ritmos.
Na playlist do programa, hits icônicos como "Ah! Como Eu Amei", "Retalhos de Cetim", "Loucuras de Uma Paixão", "Me Engana Que Eu Gosto" e "Clareou".
O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.
