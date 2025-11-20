Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Léo Santana deu detalhes sobre a festa, do figurino e sobre as possíveis participações especiais. - Foto: Manu Scarpa | Divulgação

Léo Santana surpreendeu os fãs ao anunciar um show gratuito em Salvador para celebrar os 20 anos de carreira e gravar um DVD. Durante coletiva de imprensa sobre o evento nesta quarta-feira, 19, o Gigante deu detalhes sobre a festa, do figurino e sobre as possíveis participações especiais.

“Quando a gente começou a pensar no DVD de comemoração, eu puxei todo o meu histórico: os artistas com quem já gravei, já participei, já convidei… é uma lista enorme, passa de 100 nomes, alguns até mais de uma vez. Vamos vender a minha história com esses artistas dentro das canções que eu já gravei com eles, mas sem a presença deles agora”, explicou.

O artista ressaltou ainda que um show 'solo', apenas com sua equipe, também faz parte de um desejo antigo que atendeu dos fãs:

Esse DVD especificamente é pra contar essa história só comigo mesmo, com minha equipe, minha banda, meus fãs, vocês da imprensa ,mas sem nenhuma participação especial. Léo Santana - cantor

Dia da Consciência Negra e representatividade

A apresentação, marcada para esta quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, também contará com a gravação do audiovisual 'Léo Santana DNA de Gigante'. Sobre a escolha da data, Léo reforçou que a representatividade preta, o som negro do pagodão e o peso simbólico de Salvador ser a cidade mais negra fora da África, influenciaram a decisão:

“Dia da Consciência Negra eu bati o pé firme nisso. Eu falei: ‘Gente, se for nessa data, vai ser incrível.’ Porque une duas coisas grandiosas, como o próprio Décio Andrade falou, em um só dia e em um só lugar. E Salvador, todo mundo sabe, é a capital mais preta do Brasil”, destacou.

O show será realizado na Praça Maria Felipa, em frente ao Mercado Modelo, com previsão de início às 15h. “Dispensa comentários. E por ser um som preto, de fato, o pagodão de Salvador, por eu ser um cantor preto, acho que foi uma escolha bem estratégica”, completou Léo.

Figurino e repertório

Segundo a equipe de Léo Santana, o figurino do DVD contará com peças assinadas pelo stylist Willian Costa. As roupas terão cores fortes e vibrantes, pensadas para representar a trajetória do cantor ao longo dos 20 anos de carreira.

No repertório, Léo adiantou que vai revisitar fases marcantes da vida artística, inclusive composições que tratam de identidade e representatividade negra, temas que, de acordo com o artista , passaram a ganhar mais espaço na pandemia, quando ele aprofundou seu contato com o movimento Excelência Negra.

Foi nesse período que eu entendi a importância de olhar pra nossa história, saber quem somos e de onde viemos. Isso precisa chegar também pra geração que está vindo. Léo Santana - cantor

O artista também ressaltou que pretende retomar músicas que, segundo ele, foram “injustiçadas” no passado, apesar da força das mensagens: “Algumas canções minhas, como Negro Lindo e Mamoeiro não foram tão aceitas na época. Hoje eu vejo que precisamos ter mais cuidado e carinho com essas obras.”

Léo ainda comentou sobre o impacto das redes sociais nas escolhas musicais. “Tem música que explode na internet e não funciona no palco, e o contrário também acontece. ‘Desliza’ foi assim. Nas plataformas era um absurdo de engajamento, mas no show não tinha efeito nenhum”, disse.

Para ele, o momento atual reforça a importância de voltar a compor sobre temas que valorizam o povo preto. “Dono da Porra Toda fala de autoestima, de ser feliz independente da condição financeira. Levo isso como um alerta: eu quero voltar a fazer essas canções”, finalizou.