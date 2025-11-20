SHOW ESPECIAL
Gil Felix lança novo projeto com show especial em Lauro de Freitas
Projeto marca a estreia oficial do novo trabalho do artista
Por Edvaldo Sales
O cantor e compositor baiano Gil Felix vai apresentar ao público nesta sexta-feira, 21, o show de lançamento do EP ‘América Abubaka II’. A apresentação acontece no Teatro de Bolso Villas Boulevard, em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas. O evento marca a estreia oficial do novo trabalho do artista.
O projeto se destaca por valorizar a produção musical baiana e reconhecer iniciativas de forte relevância cultural. O EP tem como eixo central a figura histórica de Abubakari II, príncipe do Império Mali que, segundo registros, teria alcançado o continente americano antes da chegada dos europeus.
A partir desse mito-narrativa, Gil constrói uma travessia simbólica que dialoga com pertencimento, fé, diáspora e resistência negra, reforçando conexões entre a Bahia e o continente africano.
Com direção artística de Lucciano Cruz e Denize Gomes, o espetáculo combina música, performance e elementos da cultura afro-brasileira. As novas composições exploram a fusão entre o groove do Recôncavo baiano e o afrobeat nigeriano, criando uma sonoridade que exalta raízes ancestrais e a força poética das letras.
Figura importante para o desenvolvimento do reggae baiano, Gil Felix acumula 25 anos de carreira na indústria musical europeia, atuando como artista independente e participando de diversos festivais.
Os ingressos para o show estão sendo vendidos no Sympla.
