Capão in Blues 2025 fortalece sua segunda edição na Chapada Diamantina
O festival estreia hoje com shows de Calu Manhães, Banda CBD, Alma Thomas, Rosa Marya Colin e convidados
Por Redação
O Capão in Blues 2025 inicia sua programação na noite de hoje no Vale do Capão, transformando a vila em um ponto de encontro entre música, natureza e diversidade cultural.
Durante três dias, de 20 a 22 de novembro, moradores, turistas e amantes do blues vivenciam uma programação totalmente gratuita que cresce 50% em relação ao primeiro ano.
O palco integrado à paisagem da Chapada Diamantina, a circulação intensa de visitantes, a presença de artistas nacionais e internacionais e a atmosfera singular do Vale fazem do festival um dos eventos mais aguardados da região, reunindo música de qualidade, valorização territorial, turismo sustentável e fortalecimento da economia local.
Neste ano, o evento passa a contar com o apoio institucional da Dax Oil, empresa baiana instalada há 24 anos no Polo Industrial de Camaçari. Primeira refinaria privada da Bahia e uma das maiores contribuintes de ICMS do estado, a Dax Oil atua de forma integrada nas áreas de educação, tecnologia, gestão ambiental e inclusão social.
Entre seus projetos estão o Dax Code, programa de formação tecnológica para jovens, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a Vitrine Comunitária, o programa Nós Contra o Câncer, o Construindo Futuros e o Grand Prix de Inovação em parceria com o Senai. A atuação da empresa dialoga com os pilares do festival, que promove cultura em sintonia com práticas sustentáveis e com o fortalecimento das comunidades da Chapada.
Com uma curadoria que celebra diversidade e tradição, o Capão in Blues 2025 apresenta atrações como Rosa Marya Colin e Jefferson Gonçalves, JJ Thames, Alma Thomas, Kasia Miernik com Cris Ferreira Trio, Luiz Carlini com Tutti Frutti, Armandinho Macedo, Eric Assmar, Júlio Caldas e Lia Chaves, Cacá Magalhães e a chapadense Calu Manhães com o Candombá Blues Dab.
A programação reforça o posicionamento do festival como um dos eventos culturais de maior destaque da região, movimentando o turismo, estimulando a economia criativa e ampliando oportunidades para trabalhadores, fornecedores e empreendedores locais.
Programação do Capão In Blues 2025
20.11 – Quinta-feira
Calu Manhãs e Banda CBD (BA)
Alma Thomas (EUA) e Uptown Band (PE)
Rosa Marya Colin (MG), com participação de Jefferson Gonçalves (RJ)
21.11 – Sexta-feira
Cacá Magalhães (BA)
Kasia Miernik (POL) & Cris Ferreira Trio (RS)
Luiz Carlini & Tutti Frutti (SP)
22.11 – Sábado
Júlio Caldas com participação de Lia Chaves (BA)
Armandinho Macedo e Eric Assmar (BA)
JJ Thames (EUA)
O festival tem organização e coordenação do Grupo A TARDE, A TARDE FM e Viramundo Produções, produção executiva da Trevo Produções, apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e patrocínio da Dax Oil e do Governo do Estado da Bahia por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.
A arquitetura do evento é assinada por Heráclito Arandas (GMF Arquitetos), integrando palco e paisagem natural do Vale.
