Vai cancelar? Temporal prejudica show gratuito de Leo Santana

Mau tempo atingiu em cheio o aguardado show gratuito de Leo Santana em Salvador - Foto: Reprodução

Temporal tamanho GG! O feriadão da Consciência Negra começou nesta quinta-feira, 20, sob fortes chuvas em diversas regiões da Bahia. O mau tempo atingiu em cheio o aguardado show gratuito de Leo Santana em Salvador, realizado na Praça Maria Felipa, em frente ao Mercado Modelo.

A apresentação, marcada para celebrar os 20 anos de carreira do cantor e gravar o audiovisual Leo Santana DNA de Gigante, reuniu milhares de fãs, que precisaram enfrentar o céu carregado e ventos fortes, além dos relâmpagos e trovões, provocados pelos temporais previstos para o dia.

De acordo com a Climatempo, as chuvas mais intensas durante o feriadão atingiriam justamente o litoral baiano, com acumulados superiores a 100 milímetros e rajadas de vento chegando a 60 km/h, condições que se confirmaram durante o evento.

O show vai ser cancelado?

Com a forte chuva, passou a circular na internet a informação de que a gravação de Leo Santana seria cancelada, o que foi negado pela produção ao Portal A TARDE. No entanto, o show, marcado para começar às 15h, acabou atrasado - até às 16h40, ainda não havia iniciado - e sem uma nova previsão.

Nas redes sociais, fãs que ainda não haviam chegado ao local da performance ficaram em dúvida sobre a ida.

DVD solo

Durante coletiva realizada na véspera, Leo adiantou que o registro audiovisual seria totalmente solo, sem participações especiais, para destacar sua caminhada artística ao lado da própria equipe e dos fãs.

O figurino, assinado por Willian Costa, vai trazer cores fortes e vibrantes, representando duas décadas de trajetória. No repertório, Leo vai revisitar músicas que considera “injustiçadas” no passado, como 'Negro Lindo' e 'Mamoeiro', e prometeu retomar composições que tratam de autoestima e identidade preta.