Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCONTRO INCLUSIVO

Noel Azul: Bom Velhinho promove sessão inclusiva para pessoas com autismo

Papai Noel recebe pessoas com autismo em horários exclusivos

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

21/11/2025 - 12:17 h
Atendimento acontece no Bosque do Noel
Atendimento acontece no Bosque do Noel -

O Salvador Shopping realiza, nos dias 23 e 30 de novembro e 7 e 14 de dezembro, sempre das 12h às 13h30, o Noel Azul, uma sessão especial em que o Papai Noel recebe exclusivamente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca garantir um ambiente mais tranquilo, acolhedor e com menos estímulos sensoriais para os visitantes, proporcionando uma experiência confortável no tradicional encontro natalino.

O atendimento acontece no Bosque do Noel, localizado no piso L2 (próximo à Tok&Stok Studio), e é necessário realizar agendamento prévio pelo aplicativo do Salvador Shopping, disponível para Android e iOS. As visitas são organizadas em intervalos de 10 minutos, e as vagas variam conforme a disponibilidade de horários.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Chuva continua? Confira previsão e bairros mais afetados em Salvador
Novo RG: SAC libera atendimento por ordem de chegada
CONNECTI: evento reúne especialistas em saúde integrativa em Salvador

Outras iniciativas de inclusão

O shopping também disponibiliza vagas exclusivas de estacionamento para famílias com pessoas autistas, identificadas com a fita símbolo da conscientização do autismo. As áreas ficam próximas às principais entradas e podem ser utilizadas sem necessidade de documento comprobatório, contando com o senso de cidadania dos usuários.

Além disso, o Cinemark (piso L3) oferece mensalmente uma sessão adaptada para pessoas com TEA e outras condições associadas à hipersensibilidade sensorial. Este ano, o Salvador Shopping também implantou o projeto Hora Silenciosa, que ocorre no último sábado de cada mês, das 9h às 10h, reduzindo sons e estímulos visuais para criar um ambiente mais confortável para pessoas neurodivergentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Autismo natal papai noel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atendimento acontece no Bosque do Noel
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Atendimento acontece no Bosque do Noel
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Atendimento acontece no Bosque do Noel
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Atendimento acontece no Bosque do Noel
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

x