Noel Azul: Bom Velhinho promove sessão inclusiva para pessoas com autismo

Atendimento acontece no Bosque do Noel - Foto: Divulgação

O Salvador Shopping realiza, nos dias 23 e 30 de novembro e 7 e 14 de dezembro, sempre das 12h às 13h30, o Noel Azul, uma sessão especial em que o Papai Noel recebe exclusivamente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca garantir um ambiente mais tranquilo, acolhedor e com menos estímulos sensoriais para os visitantes, proporcionando uma experiência confortável no tradicional encontro natalino.

O atendimento acontece no Bosque do Noel, localizado no piso L2 (próximo à Tok&Stok Studio), e é necessário realizar agendamento prévio pelo aplicativo do Salvador Shopping, disponível para Android e iOS. As visitas são organizadas em intervalos de 10 minutos, e as vagas variam conforme a disponibilidade de horários.

Outras iniciativas de inclusão

O shopping também disponibiliza vagas exclusivas de estacionamento para famílias com pessoas autistas, identificadas com a fita símbolo da conscientização do autismo. As áreas ficam próximas às principais entradas e podem ser utilizadas sem necessidade de documento comprobatório, contando com o senso de cidadania dos usuários.

Além disso, o Cinemark (piso L3) oferece mensalmente uma sessão adaptada para pessoas com TEA e outras condições associadas à hipersensibilidade sensorial. Este ano, o Salvador Shopping também implantou o projeto Hora Silenciosa, que ocorre no último sábado de cada mês, das 9h às 10h, reduzindo sons e estímulos visuais para criar um ambiente mais confortável para pessoas neurodivergentes.