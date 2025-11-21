CONNECTI: evento reúne especialistas em saúde integrativa em Salvador

2º Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI) - Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

Com quatro salas simultâneas, Salvador recebe nesta sexta-feira, 21, e no sábado, 22, o 2º Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI), considerado um dos maiores eventos de medicina integrativa e nutrição avançada do país. Promovido pelo Grupo Singular Pharma, o encontro reúne mais de 1.200 médicos e nutricionistas em torno de temas como:

Saúde da mulher

Menopausa

Performance

Saúde intestinal

Inovação

Empreendedorismo em saúde

Com o tema “Healthspan: Vida em equilíbrio”, a programação conta com cerca de 30 palestras distribuídas em quatro salas simultâneas, permitindo que os participantes escolham os conteúdos mais alinhados à prática clínica. O evento também oferece feira de negócios e um estúdio para gravação de podcast, com entrevistas exclusivas ao longo dos dois dias.

Sobre a importância de um evento dessa magnitude para a Bahia, a Dra. Edza Brasil, fundadora do Grupo Singular, destacou em entrevista ao Portal A TARDE, que o congresso reforça o compromisso da empresa com o estado.

“A Singular nasceu e faz todos os seus investimentos no estado da Bahia. Somos líderes de mercado e entendemos que a Bahia era deficitária em congressos médicos. O congresso de estilo de vida e longevidade veio para atender uma necessidade dos nossos prescritores, médicos e nutricionistas, que agora podem se atualizar com um custo muito mais baixo, sem precisar se deslocar para São Paulo ou Rio”, afirmou.

O diretor executivo do Grupo Singular, Bruno Brandão, celebrou a consolidação do CONNECTI em sua segunda edição na Bahia. Ele destacou que, enquanto o evento de 2024 representou um lançamento e uma proposta inovadora, a versão de 2025 demonstra fortalecimento e expansão.

“Ano passado foi um lançamento, era uma proposta nova, inovadora e acreditaram em nós. Esse ano a gente volta mais forte. São quatro salas diferentes do ano passado, que foram apenas duas”, afirmou.

Ele também antecipou que o próximo CONNECTI já está em planejamento, com previsão de continuidade no Hotel Deville e foco ainda mais aprofundado no público feminino. “Acho que a gente consegue reunir todo mundo aqui nesse momento. A proposta do ano que vem é que a gente repita novamente aqui no Deville, fazer o terceiro ano, com a proposta de saúde da mulher”, disse.

Segundo Bruno, a edição de 2026 deve acentuar temas como menopausa, longevidade e o papel da mulher na comunidade baiana, mantendo o objetivo central do encontro: levar atualização científica acessível aos profissionais que prescrevem tratamentos individualizados. “Nossa proposta é trazer educação a esses prescritores para que eles possam aplicar em consultório e a gente levar mais saúde para os baianos de uma forma saudável”, concluiu.

O fundador da Academia da Menopausa e Saúde da Mulher e diretor técnico da Clínica da Menopausa e Saúde da Mulher, Dr. Jorge Valente, destacou a relevância do CONNECTI para a Bahia e para o país. “É um marco, o segundo ano de um evento maravilhoso, onde a gente traz especialistas de todo o país. É um evento que antes só se podia ir no eixo Rio de São Paulo. E hoje a gente traz para a Bahia pelo segundo ano consecutivo”, afirmou.

Dr. Jorge Valente, Dra. Edza Brasil e Bruno Brandão | Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

Segundo ele, o diferencial está no foco da programação: “É um dos maiores eventos voltados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, ao invés de só ‘dar jeito’. O foco é o envelhecimento saudável”, ressaltou. Ele destacou o protagonismo dos temas relacionados à saúde da mulher e à menopausa, área central da Academia que integra a organização científica do congresso.

Quatro salas temáticas movimentam o evento

Após a estreia com duas salas na edição anterior, o CONNECTI deste ano amplia o conteúdo para quatro espaços de conhecimento: Healthspan, Vida em Equilíbrio, Vidamina e Academia da Menopausa e Saúde da Mulher.

Healthspan reúne referências nacionais, como Dr. Arthur Lemos, Dr. Jorge Valente, Dr. Antônio Carlos Minuzzi, Dr. Guilherme Renke, Dra. Carla Ferner e Dra. Fabiane Berta, para debates sobre longevidade, medicina metabólica, prevenção, hormônios, peptídeos e a relação intestino-cérebro.

reúne referências nacionais, como Dr. Arthur Lemos, Dr. Jorge Valente, Dr. Antônio Carlos Minuzzi, Dr. Guilherme Renke, Dra. Carla Ferner e Dra. Fabiane Berta, para debates sobre longevidade, medicina metabólica, prevenção, hormônios, peptídeos e a relação intestino-cérebro. Vida em Equilíbrio d iscute nutrição funcional, genética da longevidade, performance esportiva e estratégias alimentares, incluindo pacientes em uso de GLP-1. Entre os nomes presentes estão Camila Avelar, Denise Carreiro, Lara Gabriela e Dra. Luciana Auxi.

iscute nutrição funcional, genética da longevidade, performance esportiva e estratégias alimentares, incluindo pacientes em uso de GLP-1. Entre os nomes presentes estão Camila Avelar, Denise Carreiro, Lara Gabriela e Dra. Luciana Auxi. Totalmente dedicada à saúde feminina, a Academia da Menopausa e Saúde da Mulher aborda menopausa sob múltiplos aspectos: hormonal, cardiovascular, metabólico, estético, ósseo e comportamental, além de temas como sexualidade, lipedema, osteoporose, sarcopenia e metabolismo da mulher 40+.

aborda menopausa sob múltiplos aspectos: hormonal, cardiovascular, metabólico, estético, ósseo e comportamental, além de temas como sexualidade, lipedema, osteoporose, sarcopenia e metabolismo da mulher 40+. Já a Sala Vidamina reúne conteúdos voltados para carreira e negócios em saúde, como empreendedorismo, uso de inteligência artificial, gestão, marketing, nutrição inclusiva e relatos de experiências práticas em clínicas.

Feira de negócios

A feira distribuída pelo térreo e primeiro andar traz marcas como 100% Você, BIOS, Legacy, HealthTech, Singular Pharma, Fagron, Florien, Infinity, Sovitá, Formédica, Academia da Menopausa, Vidamina, MedX, Empório Gradim, Matheus Suplementos e Instituto Hi Nutrition. As empresas expõem desde nutracêuticos e suplementos até soluções em genética, tecnologia, softwares, implantes hormonais e educação continuada.

Videocast entrevista especialistas

Ao longo do congresso, um estúdio exclusivo grava entrevistas com profissionais convidados para um videocast sobre temas como menopausa, terapia hormonal, saúde intestinal, nutrologia, performance e medicina metabólica.