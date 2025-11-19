Salvador sediará o 2º congresso do Norte e Nordeste sobre tratamento médico individualizado

- Foto: Divulgação

Salvador sediará, nos dias 21 e 22 de novembro, um dos maiores eventos de medicina integrativa e nutrição avançada do país. O Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI), realizado pelo Grupo Singular Pharma, reunirá mais de 1.200 médicos e nutricionistas em uma programação focada em saúde metabólica, saúde da mulher e menopausa, saúde intestinal, inovação e empreendedorismo na área da saúde.

Com cerca de 30 palestras distribuídas em quatro salas simultâneas, o evento, que tem como tema “Healthspan: Vida em equilíbrio” neste ano, contará em sua programação com conteúdo de forte embasamento científico e relevância clínica, que permitem que os participantes selecionem as temáticas que mais se alinham à sua prática profissional. Os dois dias de evento também contarão com feira de negócios e estúdio de podcast para gravação de entrevistas.

Salas temáticas

Em sua segunda edição, o CONNECTI ampliou a diversidade de conteúdo. O evento, que em 2024 contou com duas salas, em 2025 contará com quatro salas de conhecimento: Healthspan, Vida em Equilíbrio, Vidamina e Academia da Menopausa e Saúde da Mulher.

A sala Healthspan reúne nomes de referência nacional como Dr. Arthur Lemos, Dr. Jorge Valente, Dr. Antônio Carlos Minuzzi, Dr. Guilherme Renke, Dra. Carla Ferner, Dra. Fabiane Berta, Dr. José Ribas, entre outros. Neste espaço, serão debatidos temas estratégicos sobre longevidade, medicina metabólica e condutas de prevenção. Os assuntos percorrem desde a anamnese integrada e a bioquímica do movimento até a modulação intestinal, a relação intestino-cérebro e novas abordagens com hormônios e peptídeos bioativos.

Já a sala Vida em Equilíbrio conta com uma curadora multidisciplinar que discutirá nutrição funcional, genética da longevidade, performance esportiva e estratégias para pacientes em uso de GLP-1. Entre os especialistas presentes estarão Camila Avelar, Denise Carreiro, Lara Gabriela e Dra. Luciana Auxi.

Totalmente dedicada à saúde feminina, a sala Academia da Menopausa e Saúde da Mulher oferece um panorama completo da menopausa, com a ótica hormonal, metabólica, cardiovascular, estética, óssea e comportamental. Os temas também englobam sexualidade, sarcopenia, lipedema, terapia hormonal e osteoporose, além de estratégias para o metabolismo da mulher 40+.

A sala Vidamina traz a proposta de apresentar cases, estratégias de posicionamento, gestão, tecnologia e empreendedorismo na área da saúde. Os participantes abordarão conteúdos como uso de IA, carreira médica, nutrição inclusiva, modelos de negócios, além de relatos práticos de clínicas.

Feira de negócios

Os dois dias de CONNECTI contarão com uma feira de negócios, distribuída no térreo e primeiro andar, reunindo marcas como 100% Você, BIOS, Legacy, HealthTech, Singular Pharma, Fagron, Florien, Infinity, Sovitá, Formédica, Academia da Menopausa, Vidamina, MedX, Empório Gradim, Matheus Suplementos e Instituto Hi Nutrition.

A feira reúne desde suplementação e nutracêuticos até soluções em genética, tecnologia, implantes hormonais, software e educação continuada.

Videocast com convidados especiais

A programação do CONNECTI também contará com um estúdio exclusivo que gravará entrevistas com médicos e nutricionistas convidados, discutindo temas como menopausa, nutrologia, performance, saúde intestinal, terapia hormonal, entre outros.

Sobre o II CONNECTI

O II Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI) faz parte do Grupo Singular e nasceu com o objetivo de reunir educação continuada, ciência e prática clínica através de profissionais que são destaque na área médica e nutricional. A edição une palestras, experiências, tecnologia e uma feira de negócios que neste ano contará com as marcas 100% Você, BIOS, Legacy, HealthTech, Singular Pharma, Fagron, Florien, Infinity, Sovitá, Formédica, Academia da Menopausa, Vidamina, MedX, Empório Gradim, Matheus Suplementos e Instituto Hi Nutrition.

O evento se firma como um dos mais completos do Norte e Nordeste sobre saúde integrativa, longevidade, medicina individualizada e performance.