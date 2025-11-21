De graça! Como ganhar abadás a camarotes top do Carnaval de Salvador

Shopping vai sortear 50 abadás para camarotes da folia. Salvador é um deles - Foto: Camarote Salvador | Victor Carvalho

Para quem gosta do Carnaval de Salvador aproveitando o que a folia tem de melhor a oferecer, um shopping da capital baiana vai dar uma espécie de presente de Natal antecipado aos foliões.

Até o dia 31 de dezembro, o Shopping da Bahia vai sortear 50 pares de abadás para camarotes badalados da festa. Entre eles estão o Camarote Salvador, Camarote Club, Camarote Harém Soho e Camarote Villa. A iniciativa ocorre no mesmo ano em que o centro de compras completa 50 anos.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Programa de Benefícios do centro de compras. A cada pontuação acumulada, o cliente recebe números da sorte conforme a categoria: "Cliente Uma Estrela" ganha um número da sorte; "Cliente Duas Estrelas" garante cinco números; e "Cliente Três Estrelas" rende dez números da sorte para concorrer aos prêmios.

Os participantes poderão conferir a qual categoria pertencem, além dos números da sorte diretamente pelo aplicativo do Shopping da Bahia. O sorteio será realizado após o término da campanha, e o regulamento completo pode ser consultado no site.

Panetone na mesa

Além da campanha para o Carnaval de Salvador, o Shopping da Bahia realiza, entre os dias 5 e 24 de dezembro, a campanha Compre e Ganhe – Panetone”, que oferecerá um Panettone Lindt Gotas de Chocolate de 400g como brinde. Para garantir o presente, o cliente deve cadastrar as notas fiscais diretamente no aplicativo do shopping.

O "Cliente Uma Estrela" participa a partir de R$ 600 em compras; o "Cliente Duas Estrelas" garante o brinde com R$ 500 em notas; e o "Cliente Três Estrelas" ganha o panetone mediante o envio de duas notas fiscais. Cada CPF tem direito a apenas um brinde.