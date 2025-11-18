Salvador confirma mais de 10 festas gratuitas antes do carnaval

Simone Mendes é uma das atrações - Foto: Divulgação

O verão só começa oficialmente no fim de dezembro, mas Salvador já entra no clima quente das celebrações. A partir do feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira, 20, a capital baiana dá início a uma sequência intensa de festas que só termina no Carnaval.

A primeira grande atração é a gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”, em homenagem aos 20 anos de carreira do cantor, no bairro do Comércio, às 15h. A apresentação gratuita integra a programação da Semana da Consciência Negra e inaugura o período de eventos que movimentará milhares de pessoas até fevereiro.

Do sagrado ao profano, das manifestações religiosas às festas populares, Salvador viverá sua tradicional maratona de verão, que inclui celebrações centenárias, festivais, procissões marítimas e, claro, o maior Carnaval do mundo. Veja os destaques do calendário:

20 de Novembro – Consciência Negra

Gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”, celebrando os 20 anos de carreira do cantor.

De 28 a 30 de novembro – Feira Preta

O maior evento de cultura e economia criativa negra da América Latina.



4 de Dezembro – Festa de Santa Bárbara

Patrimônio Imaterial da Bahia, a celebração reúne fiéis, carurus e homenagens a Santa Bárbara e Iansã pelas ruas e mercados do Centro Histórico.

8 de Dezembro – Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia

A festa religiosa mais antiga do Brasil acontece na Basílica da Conceição da Praia, no Comércio.

13 de Dezembro – Festa de Santa Luzia

Uma das mais tradicionais da cidade, com missas, procissão e celebração no Comércio.

27 a 31 de Dezembro – Festival Virada Salvador

Ivete Sangalo, Léo Santana, Edson Gomes, Wesley Safadão, Simone Mendes e muitos outros artistas comandam a festa na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

31 de Dezembro e 1º de Janeiro – Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Com procissões marítimas centenárias, os festejos unem fé, tradição e as águas da Baía de Todos-os-Santos.

6 de Janeiro – Folia de Reis

Celebração católica que relembra a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus.

Segunda quinzena de Janeiro – Lavagem do Bonfim

Uma das maiores festas populares da Bahia, reunindo cortejos do Comércio até a Colina Sagrada.

Último domingo de Janeiro – Festa de São Lázaro

Com alvorada, missas e homenagens na igreja da Federação.

1º e 2 de Fevereiro – Festa de Iemanjá

Milhares de fiéis se reúnem no Dique do Tororó (1º) e no Rio Vermelho (2), na maior celebração pública do candomblé no estado.

Entre Iemanjá e o Carnaval – Lavagem de Itapuã

Com mais de 100 anos, inclui o tradicional Bando Anunciador, cortejos, missas e festa pela orla do bairro.

Pré-Carnaval – Fuzuê e Furdunço

O Fuzuê acontece em 8 de fevereiro, com fanfarras e grupos percussivos.

O Furdunço será nos dias 7 e 15, levando mais de 60 atrações aos circuitos Barra-Ondina e Batatinha.

12 a 18 de Fevereiro – Carnaval de Salvador 2026

Com o tema “110 anos de Samba”, a folia terá homenagens, programação especial e participação de blocos afros, escolas de samba e artistas de toda a cidade.