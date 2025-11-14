AGENDA
Novo palco de Salvador define programação de shows na orla
Espaço terá show de Nelson Rufino na inauguração oficial; veja agenda
Por Bianca Carneiro
Antes da inauguração oficial do Palco Nelson Rufino, marcada para 20 de novembro, a Orla Brasil promove neste fim de semana, dias 15 e 16, das 12h às 20h, audições especiais para escolher os músicos que integrarão a banda residente do novo espaço cultural da Orla de Pituaçu, que receberá shows de samba.
A programação inclui etapas decisivas que vão definir a formação final da banda residente. Nos dias 18 e 19, acontecem os ensaios e a seleção final dos artistas que conduzirão a trilha musical do Palco Nelson Rufino.
A grande estreia ocorre no dia 20, quando o palco será inaugurado com uma apresentação especial do próprio homenageado, Nelson Rufino.
Também haverá um ensaio aberto ao público, às 16h, marcando oficialmente o início das atividades do novo equipamento cultural e oferecendo à população sua primeira experiência musical completa.
Depois da inauguração, o espaço inicia, no dia 22 de novembro, sua pré-temporada de verão, com ensaios abertos e apresentações experimentais que funcionarão como laboratório criativo para a banda residente. Já a temporada oficial começa em 22 de dezembro, junto com a chegada do verão, quando a programação musical diária assume ritmo definitivo, consolidando o Palco Nelson Rufino como novo ponto de efervescência cultural da cidade.
Todo o processo conta com direção artística do músico, produtor e diretor musical Ivo Meirelles, que assina a nova fase da orla.
