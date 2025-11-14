Menu
ESTUDO

IA enganou 97% das pessoas e agora ameaça mercado no Brasil

Pesquisa expõe nova realidade chocante no Brasil

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

14/11/2025 - 18:16 h
IA avança no Brasil e ameaça criatividade de artistas
IA avança no Brasil e ameaça criatividade de artistas -

Uma pesquisa internacional divulgada nesta semana revelou que a maioria esmagadora do público não consegue identificar quando uma música foi criada por inteligência artificial. O estudo, realizado pela Ipsos para a plataforma francesa Deezer no Brasil e em outros países, mostrou que 97% dos 9 mil participantes não distinguiram faixas totalmente geradas por IA de composições feitas por humanos em um teste às cegas que misturava duas músicas artificiais e uma humana.

A sondagem foi feita online entre 6 e 10 de outubro em oito países: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Países Baixos, Alemanha e Japão, e evidencia que a fronteira entre criação humana e produção algorítmica está cada vez mais borrada.

Embora quase metade dos entrevistados veja a IA como uma ferramenta útil para descobrir novas músicas, o otimismo para por aí. Segundo o levantamento, 51% acreditam que a tecnologia deve resultar em faixas mais genéricas e de qualidade inferior, enquanto 64% temem uma perda significativa de criatividade no processo musical.

Para Alexis Lanternier, CEO da Deezer, os dados reforçam que o público valoriza a transparência. Ele afirma que as pessoas querem saber quando estão ouvindo uma criação humana ou artificial. A Deezer, inclusive, é atualmente a única plataforma de áudio que identifica de forma sistemática as músicas geradas inteiramente por IA, enviando uma notificação ao usuário.

Os números internos da empresa revelam a velocidade dessa expansão: em janeiro, uma a cada dez músicas reproduzidas na plataforma havia sido criada por IA; hoje, representam 34% de todo o catálogo ouvido diariamente, cerca de 40 mil faixas por dia. Apesar disso, ainda correspondem a uma fatia pequena do total de execuções.

O fenômeno também já gerou casos de grande repercussão. Em junho, o grupo The Velvet Sundown viralizou no Spotify, acumulando milhões de reproduções antes de ser revelado, no mês seguinte, que se tratava de uma banda inteiramente criada por inteligência artificial. Após críticas sobre falta de transparência, a plataforma sueca passou a anunciar medidas para incentivar artistas e produtores a informarem quando uma música utiliza IA em alguma etapa da criação.

x