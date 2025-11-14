De volta às paradas, Alinne Rosa aposta em hit para o Carnaval

A artista contou detalhes sobre o retorno - Foto: Yago Mesquita

Alinne Rosa está de volta às paradas de sucesso. A cantora lançou o primeiro single do seu novo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 14, através do hit “Outras Palavras (B-AH-I-A)”, após ficar sete anos sem produzir um disco completo, devido a um estágio grave de depressão.

A segunda parte do álbum está prevista para ser lançada em dezembro, com uma mistura de samba-pop, afrobeat e reggae, além do próprio axé, que já é marca registrada da artista baiana.

Em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE, a cantora revelou o que a impulsionou a voltar após o período de reclusão artística. “Eu acho que percebi que era hora quando foi voltando mesmo à saúde. Eu estava mal da depressão e fazia só o que era possível. Então quando, há um ano mais ou menos, eu consegui achar um tratamento ideal para mim, tudo voltou a acontecer”, disse ela.

A famosa ainda destacou que está com o sentimento de recomeço. “Eu tinha muitas composições. Me reuni com uma equipe maravilhosa, que está me dando todo o suporte e tô com uma sensação de começo de vida e de carreira. Parece que tá tudo fluindo. Eu durmo com uma ideia, aí no outro dia eu venho pro estúdio e coloco essa ideia em prática. Dá uma satisfação tão grande e é muito gostoso”, disparou.

Cuidado com as palavras

Durante o bate-papo, Alinne também explicou que tomou cuidado com a escolha das palavras e temáticas das músicas, para não tornar o álbum algo melancólico e focado apenas em sua depressão.

“Tem músicas que falam sobre agradecimento, autocuidado, amor próprio, sobre nossa criança interior, mas eu tive cuidado para não ficar meio é bobo, piegas e tal. Eu acho que tá muito bonito, sensível e que as pessoas vão se identificar”, explicou.

“Mas não é só isso, né? Tem essa essa primeira parte do álbum que tem músicas leves, com reggaes, marchinha, voz de violão e no mês que vem eu já lanço a parte mais carnavalesca. São cinco músicas, que eu não prometo nada, mas estão ótimas”, completou.

Hit para o Carnaval

Por fim, a cantora garantiu que tem potencial para vencer a disputa de hit do Carnaval, que tem se polarizado muito nos últimos anos, mas não está tão focada nisso no momento.

“Eu acho que tenho chances, viu? Não vou mentir. A gente tá tá vindo diferente, mas acho que eu nunca me vi assim querendo esse título. Não é uma coisa que eu falo assim: ‘Ai, vou trabalhar para isso’. Mas assim, a gente tá fazendo músicas muito boas”, afirmou.

“Sem modéstia, eu não sou de falar isso. Mas assim, são muito boas e eu acho acho que vai vir muito massa. Todo mundo que eu mostro as composições e os pré-arranjos fica arrepiado e tudo mais”, concluiu.