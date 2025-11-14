Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

De volta às paradas, Alinne Rosa aposta em hit para o Carnaval

A cantora lançou seu novo álbum de estúdio após ficar 7 anos afastada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 18:05 h | Atualizada em 17/11/2025 - 13:15
A artista contou detalhes sobre o retorno
A artista contou detalhes sobre o retorno -

Alinne Rosa está de volta às paradas de sucesso. A cantora lançou o primeiro single do seu novo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 14, através do hit “Outras Palavras (B-AH-I-A)”, após ficar sete anos sem produzir um disco completo, devido a um estágio grave de depressão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alinne Rosa (@alinne)

A segunda parte do álbum está prevista para ser lançada em dezembro, com uma mistura de samba-pop, afrobeat e reggae, além do próprio axé, que já é marca registrada da artista baiana.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE, a cantora revelou o que a impulsionou a voltar após o período de reclusão artística. “Eu acho que percebi que era hora quando foi voltando mesmo à saúde. Eu estava mal da depressão e fazia só o que era possível. Então quando, há um ano mais ou menos, eu consegui achar um tratamento ideal para mim, tudo voltou a acontecer”, disse ela.

A famosa ainda destacou que está com o sentimento de recomeço. “Eu tinha muitas composições. Me reuni com uma equipe maravilhosa, que está me dando todo o suporte e tô com uma sensação de começo de vida e de carreira. Parece que tá tudo fluindo. Eu durmo com uma ideia, aí no outro dia eu venho pro estúdio e coloco essa ideia em prática. Dá uma satisfação tão grande e é muito gostoso”, disparou.

Leia Também:

BaianaSystem e Luedji Luna vencem prêmios no Grammy Latino
Por que algumas pessoas não gostam de música? Ciência explica motivo
Bahia no Grammy Latino: estado já brilhou em maior prêmio da indústria

Cuidado com as palavras

Durante o bate-papo, Alinne também explicou que tomou cuidado com a escolha das palavras e temáticas das músicas, para não tornar o álbum algo melancólico e focado apenas em sua depressão.

“Tem músicas que falam sobre agradecimento, autocuidado, amor próprio, sobre nossa criança interior, mas eu tive cuidado para não ficar meio é bobo, piegas e tal. Eu acho que tá muito bonito, sensível e que as pessoas vão se identificar”, explicou.

“Mas não é só isso, né? Tem essa essa primeira parte do álbum que tem músicas leves, com reggaes, marchinha, voz de violão e no mês que vem eu já lanço a parte mais carnavalesca. São cinco músicas, que eu não prometo nada, mas estão ótimas”, completou.

Hit para o Carnaval

Por fim, a cantora garantiu que tem potencial para vencer a disputa de hit do Carnaval, que tem se polarizado muito nos últimos anos, mas não está tão focada nisso no momento.

“Eu acho que tenho chances, viu? Não vou mentir. A gente tá tá vindo diferente, mas acho que eu nunca me vi assim querendo esse título. Não é uma coisa que eu falo assim: ‘Ai, vou trabalhar para isso’. Mas assim, a gente tá fazendo músicas muito boas”, afirmou.

“Sem modéstia, eu não sou de falar isso. Mas assim, são muito boas e eu acho acho que vai vir muito massa. Todo mundo que eu mostro as composições e os pré-arranjos fica arrepiado e tudo mais”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alinne rosa cantora carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista contou detalhes sobre o retorno
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

A artista contou detalhes sobre o retorno
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

A artista contou detalhes sobre o retorno
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

A artista contou detalhes sobre o retorno
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

x