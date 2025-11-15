Menu
FOLIA SUSTENTÁVEL

Da latinha aos camarotes: o plano que pode mudar o carnaval em Salvador

Prefeitura apresentou iniciativa durante a COP30, em Belém

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/11/2025 - 10:47 h
Prefeitura lançou, na COP 30, cartilha voltada para sustentabilidade no Carnaval
Prefeitura lançou, na COP 30, cartilha voltada para sustentabilidade no Carnaval

A maior festa de rua do mundo também quer o título de mais sustentável do planeta. A Prefeitura de Salvador lançou, durante participação da COP 30, em Belém, a Cartilha do Carnaval Sustentável.

O documento, lançado oficialmente durante o evento internacional, traz diretrizes e boas práticas para transformar a festa popular em uma plataforma de inovação climática. A cartilha é voltada para todos os públicos, desde os catadores de latinhas até os camarotes abordando os seguintes temas:

  • redução de resíduos;
  • estímulo à reciclagem;
  • utilização de embalagens sustentáveis;
  • consumo energético;

Inovação climática

"A Cartilha do Carnaval Sustentável representa para nós muito mais do que um documento, ela é um chamado para que cada folião, bloco, camarote, catador de material ou prestador de serviço seja protagonista da cidade que queremos: alegre, vibrante, inclusiva e responsável", disse Ivan Euler, titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

"Ao apresentar esses resultados na COP30, mostramos que a maior festa do mundo é também uma plataforma de inovação climática, economia circular e justiça social”, completou.

Avaliação de Salvador na COP 30

Segundo o titular da Secis, o balanço da presença de Salvador na Cúpula do Clima pode ser considerado positivo. Ele afirmou que a atuação da Prefeitura na conferência, com a coordenação de dois painéis oficiais, reafirma o papel da gestão municipal em implementar ações de resiliência urbana, sustentabilidade e economia circular.

Euler ainda lembrou que durante a participação de Salvador na COP30 foram apresentados ao público projetos municipais como o Roda e o Recicla Capital, além do projeto Novo Mané Dendê e Corredor Verde.

“Mostramos que Salvador está entre as 11 cidades que mais diminuíram as emissões de gases do efeito estufa no mundo, e assinamos o pacto para descarbonização do aterro via biometano. Esse protagonismo reafirma nosso compromisso com a economia circular, a justiça social e a inovação urbana”, finalizou.

