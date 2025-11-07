Menu
Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Luiz Marinho fala ao Portal A TARDE sobre modelo adotado

Flávia Requião e Cássio Moreira

Por Flávia Requião e Cássio Moreira

07/11/2025 - 14:43 h | Atualizada em 07/11/2025 - 15:04
Luiz Marinho, Ministro do Trabalho
Luiz Marinho, Ministro do Trabalho -

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 7, que o Pacto de Promoção do Trabalho Decente no Carnaval de Salvador pode se tornar um 'modelo padrão' na organização das festas populares em todo o Brasil.

Creio que a partir daqui pode nascer um novo padrão que pode se espalhar pelo Brasil inteiro
Luiz Marinho, ministro do Trabalho

Questionado sobre o pacto, durante o ato de assinatura, em Salvador, Marinho explicou como se deu o processo de elaboração do projeto, e ressaltou a importância da disposição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esse pacto pode significar um novo parâmetro das organizações das festas populares espalhadas pelo Brasil afora. Tivemos um problema aqui na festa deste ano, constatado pelos nossos auditores, e a partir daí eu provoquei o prefeito e o governador, eles toparam. A partir daí, montamos as equipes para trabalhar para nascer esse pacto", explicou o ministro, que falou sobre os próximos passos do pacto, com a adesão de patrocinadores e a participação de outros atores públicos.

"Creio que a partir daqui pode nascer um novo padrão que pode se espalhar pelo Brasil inteiro", pontuou Luiz Marinho.

Pacto de Promoção do Trabalho Decente no Carnaval de Salvador

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou ao lado do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o Pacto de Promoção do Trabalho Decente no Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 7.

Esse pacto que nasceu aqui, ele vai dar continuidade, fazendo adesões dos patrocinadores, adesões de outros agentes públicos, e ouvindo trabalhadores, porque eles sabem dos problemas, dos sacrifícios que eles têm, de como cuidar da família nesse período
Luiz Marinho, ministro do Trabalho

O programa tem como principal objetivo fortalecer as políticas públicas de valorização do trabalho e garantir a melhoria nas condições laborais dos trabalhadores durante os dias de Carnaval na capital baiana.

Veja a entrevista do ministro Luiz Marinho

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Ver todas

