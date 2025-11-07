Em evento com ministro de Lula, Bruno promete reforço a ambulantes no Carnaval

Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval - Foto: Rafael Martins/Ag. A Tarde

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), anunciou, nesta sexta-feira, 7, que os ambulantes terão reforço em estrutura e proteção para o Carnaval da capital baiana, em 2026. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 7, durante evento com o ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, no Mercado Modelo, bairro do Comércio.

De acordo com o gestor municipal, além deles, cordeiros e catadores terão acesso a sete centros de convivência para que possam tomar banho e recarregar os aparelhos celulares. Além disso, haverá reforço nos kits de proteção individual, com camisa UV e protetor solar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Vamos aumentar os pontos de hidratação que vão funcionar 24 horas por dia para atender vocês no carnaval Bruno Reis - prefeito de Salvador

"É mais uma ação social, mais uma política pública que a Prefeitura oferece esse ano. Vamos também instalar nas proximidades do Circuito Barra-Ondina, no Campo Grande e no Centro, três restaurantes onde serão ponto pra que eles possam se alimentar. Esses restaurantes populares que nós temos nos bairros, vamos instalar eles de forma provisória no Carnaval. Aumentamos o kit de proteção pessoal", completou.

Salvador Acolhe

Outra iniciativa anunciada pelo prefeito da capital baiana voltada para os trabalhadores informais durante a folia está o Salvador Acolhe, que vai ampliar a quantidade de vagas para as crianças filhas de ambulantes, catadores e cordeiros possam permanecer nesses locais enquanto os pais e mães deles estão na avenida.

Vamos criar o Salvador Acolhe, para ampliar a quantidade de vagas de crianças que nós recebemos no Carnaval. Vamos sair de 450 para 600 crianças esse ano Bruno Reis

Tarifa Zero

Mais uma ação anunciada pelo prefeito Bruno Reis, voltada aos ambulantes, também para o período do Carnaval, será a tarifa zero no transporte público para aqueles que estão cadastrados junto à Prefeitura.