Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Em evento com ministro de Lula, Bruno promete reforço a ambulantes no Carnaval

Prefeito de Salvador fez anúncios para a categoria na manhã desta sexta-feira, 7

Flávia Requião e Yuri Abreu

Por Flávia Requião e Yuri Abreu

07/11/2025 - 13:21 h | Atualizada em 07/11/2025 - 14:59
Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval
Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), anunciou, nesta sexta-feira, 7, que os ambulantes terão reforço em estrutura e proteção para o Carnaval da capital baiana, em 2026. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 7, durante evento com o ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, no Mercado Modelo, bairro do Comércio.

De acordo com o gestor municipal, além deles, cordeiros e catadores terão acesso a sete centros de convivência para que possam tomar banho e recarregar os aparelhos celulares. Além disso, haverá reforço nos kits de proteção individual, com camisa UV e protetor solar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Vamos aumentar os pontos de hidratação que vão funcionar 24 horas por dia para atender vocês no carnaval
Bruno Reis - prefeito de Salvador

Leia Também:

Presidente da Câmara promete reagir a vetos de Bruno Reis
Bruno Reis defende Rueda após menção em investigação da PF
Bruno Reis apresenta plano com novas obras estratégicas para Salvador

"É mais uma ação social, mais uma política pública que a Prefeitura oferece esse ano. Vamos também instalar nas proximidades do Circuito Barra-Ondina, no Campo Grande e no Centro, três restaurantes onde serão ponto pra que eles possam se alimentar. Esses restaurantes populares que nós temos nos bairros, vamos instalar eles de forma provisória no Carnaval. Aumentamos o kit de proteção pessoal", completou.

Salvador Acolhe

Outra iniciativa anunciada pelo prefeito da capital baiana voltada para os trabalhadores informais durante a folia está o Salvador Acolhe, que vai ampliar a quantidade de vagas para as crianças filhas de ambulantes, catadores e cordeiros possam permanecer nesses locais enquanto os pais e mães deles estão na avenida.

Vamos criar o Salvador Acolhe, para ampliar a quantidade de vagas de crianças que nós recebemos no Carnaval. Vamos sair de 450 para 600 crianças esse ano
Bruno Reis

Tarifa Zero

Mais uma ação anunciada pelo prefeito Bruno Reis, voltada aos ambulantes, também para o período do Carnaval, será a tarifa zero no transporte público para aqueles que estão cadastrados junto à Prefeitura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ambulantes Bruno Reis Carnaval Salvador 2026 Luiz Marinho Salvador Acolhe tarifa zero

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Bruno Reis anunciou medidas que vão beneficiar ambulantes, cordeiros e catadores no Carnaval
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x