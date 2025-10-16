Bruno Reis apresenta plano com novas obras estratégicas para Salvador

Prefeito também anunciou novos investimentos em educação e qualificação profissiona - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) antecipou, nesta quinta-feira, 16, as principais entregas previstas para os próximos anos, com foco em grandes obras de infraestrutura e novos equipamentos culturais. Entre os destaques estão o novo Centro de Convenções do Centro Histórico, a Arena Multiuso para eventos nacionais e internacionais, a conclusão da requalificação da orla de Salvador e a entrega da Casa de Espetáculo e da Escola de Música Letieres Leite.

“Nesse plano consta uma série de ações, tudo o que nós assumimos de compromisso na última campanha e que será entregue à cidade de Salvador”, afirmou Bruno Reis durante a apresentação do Plano Estratégico 2025/2028 – “Salvador avançando cada vez mais”, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com investimentos previstos de R$ 4,8 bilhões, inseridos em um orçamento total de R$ 7,1 bilhões, o plano vai orientar as ações da Prefeitura nos próximos quatro anos.

Construído de forma coletiva e alinhado ao Plano Plurianual (PPA), o documento contou com a participação de secretários, dirigentes de órgãos e cerca de mil servidores, além de incorporar demandas da população colhidas em consultas públicas.

O prefeito também anunciou novos investimentos em educação e qualificação profissional, com a conclusão da Escola Digital e a oferta de mais de 100 mil cursos profissionalizantes. “Isso vai dinamizar ainda mais a nossa economia”, declarou.