HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Bruno Reis apresenta plano com novas obras estratégicas para Salvador

Com investimento previsto de R$ 4,8 bilhões, plano 2025/2028 inclui ações em infraestrutura, cultura, educação e qualificação profissional

Flávia Requião

Por Flávia Requião

16/10/2025 - 14:20 h
Prefeito também anunciou novos investimentos em educação e qualificação profissiona
Prefeito também anunciou novos investimentos em educação e qualificação profissiona -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) antecipou, nesta quinta-feira, 16, as principais entregas previstas para os próximos anos, com foco em grandes obras de infraestrutura e novos equipamentos culturais. Entre os destaques estão o novo Centro de Convenções do Centro Histórico, a Arena Multiuso para eventos nacionais e internacionais, a conclusão da requalificação da orla de Salvador e a entrega da Casa de Espetáculo e da Escola de Música Letieres Leite.

Leia Também:

Bruno Reis defende venda de terrenos públicos: “Incorporamos ao patrimônio”
Bruno anuncia que grande avenida de Salvador pode ter nova faixa
"Era Jerônimo já investiu mais de R$ 20 bilhões", diz Manoel Vitório

“Nesse plano consta uma série de ações, tudo o que nós assumimos de compromisso na última campanha e que será entregue à cidade de Salvador”, afirmou Bruno Reis durante a apresentação do Plano Estratégico 2025/2028 – “Salvador avançando cada vez mais”, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico.

Com investimentos previstos de R$ 4,8 bilhões, inseridos em um orçamento total de R$ 7,1 bilhões, o plano vai orientar as ações da Prefeitura nos próximos quatro anos.

Construído de forma coletiva e alinhado ao Plano Plurianual (PPA), o documento contou com a participação de secretários, dirigentes de órgãos e cerca de mil servidores, além de incorporar demandas da população colhidas em consultas públicas.

O prefeito também anunciou novos investimentos em educação e qualificação profissional, com a conclusão da Escola Digital e a oferta de mais de 100 mil cursos profissionalizantes. “Isso vai dinamizar ainda mais a nossa economia”, declarou.

Arena multiuso Bruno Reis centro de convenções Salvador

x