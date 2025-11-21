Perdeu tudo com as chuvas? Prefeitura oferece R$ 300 a famílias

Alagamento em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A frente fria que avança em Salvadorcausou inúmeros estragos na cidade, sobretudo nos bairros periféricos. O temporal provocou deslizamento de terra e inundou algumas casas da capital.

Como foi o caso de uma moradora, identificada como Nice, de 67 anos, do bairro do Arenoso. A mulher teve a casa invadida pela água após uma encosta, que ficava próximo à sua residência ceder, em razão das fortes chuvas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A situação foi registrada na última quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra. A inclinação foi construída pela prefeitura de Salvador, e fez parte de um pacote de ações para a manutenção da cidade.

Para a intervenção, a administração municipal investiu mais de R$ 1 milhão. O Portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) para pedir esclarecimentos sobre a reconstrução do equipamento, mas até a publicação desta nota, não obteve resposta.

Como pedir ajuda à prefeitura?

Um dos canais disponibilizados pela prefeitura de Salvador para solucionar os estragos causados pelas chuvas é a Defesa Civil (Codesal).

O órgão pode ser acionado por meio do número 199, em caso de emergência.

Auxílio aluguel

Em caso de perda total do imóvel, a prefeitura também oferece um auxílio aluguel, um benefício no valor de R$ 300.

Auxílio moradia

Já o auxílio moradia é oferecido um valor referente a três salários mínimos, isto é, R$ 4.554, levando em conta o valor vigente do vencimento mensal.

Quem tem direito ao Auxílio?

O programa é destinado principalmente a:

Famílias que foram removidas de suas casas devido a projetos de urbanização ou obras públicas.

Moradores de áreas de risco ou afetadas por desastres naturais.

Famílias que se encontram em extrema pobreza e não possuem moradia adequada.

Como solicitar o Auxílio?

Para solicitar o auxílio, os interessados devem seguir um processo que envolve várias etapas: