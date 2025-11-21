Menu
SALVADOR
AUXÍLIO

Perdeu tudo com as chuvas? Prefeitura oferece R$ 300 a famílias

Chuvas em Salvador superam o acumulado previsto para o mês de novembro

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/11/2025 - 17:29 h | Atualizada em 21/11/2025 - 21:05
Alagamento em Salvador
Alagamento em Salvador -

A frente fria que avança em Salvadorcausou inúmeros estragos na cidade, sobretudo nos bairros periféricos. O temporal provocou deslizamento de terra e inundou algumas casas da capital.

Como foi o caso de uma moradora, identificada como Nice, de 67 anos, do bairro do Arenoso. A mulher teve a casa invadida pela água após uma encosta, que ficava próximo à sua residência ceder, em razão das fortes chuvas.

A situação foi registrada na última quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra. A inclinação foi construída pela prefeitura de Salvador, e fez parte de um pacote de ações para a manutenção da cidade.

Para a intervenção, a administração municipal investiu mais de R$ 1 milhão. O Portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) para pedir esclarecimentos sobre a reconstrução do equipamento, mas até a publicação desta nota, não obteve resposta.

Como pedir ajuda à prefeitura?

Um dos canais disponibilizados pela prefeitura de Salvador para solucionar os estragos causados pelas chuvas é a Defesa Civil (Codesal).

O órgão pode ser acionado por meio do número 199, em caso de emergência.

Auxílio aluguel

Em caso de perda total do imóvel, a prefeitura também oferece um auxílio aluguel, um benefício no valor de R$ 300.

Auxílio moradia

Já o auxílio moradia é oferecido um valor referente a três salários mínimos, isto é, R$ 4.554, levando em conta o valor vigente do vencimento mensal.

Quem tem direito ao Auxílio?

O programa é destinado principalmente a:

  • Famílias que foram removidas de suas casas devido a projetos de urbanização ou obras públicas.
  • Moradores de áreas de risco ou afetadas por desastres naturais.
  • Famílias que se encontram em extrema pobreza e não possuem moradia adequada.

Como solicitar o Auxílio?

Para solicitar o auxílio, os interessados devem seguir um processo que envolve várias etapas:

  • Cadastro: O cadastramento das famílias para a concessão do benefício será realizado pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE).
  • Pagamento: O pagamento é efetuado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o calendário de pagamento dos Programas Sociais do Governo Federal.
  • Validade: ​A validade do benefício é de 90 dias, contados a partir da data de início do calendário de pagamento.

x