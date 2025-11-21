Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRATERA

Pista cede e trecho da BR 116 é interditado na Bahia

Buraco se formou após fortes chuvas que caíram na região

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

21/11/2025 - 15:39 h | Atualizada em 21/11/2025 - 15:56
Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia
Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia -

Um trecho da BR 116 norte, entre Araci e Tucano, nordeste da Bahia, cedeu nesta sexta-feira, 21, na altura do Km 295, próximo ao povoado Tracupá.

Leia Também:

Entregas reforçam mobilidade, saúde e segurança em arquipélago baiano
Licitação é suspensa após empresa esconder capacidade financeira
Evento político em escola pública deixa Prefeitura na mira da Justiça

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Defesa Civil foram acionados para avaliar a situação e iniciar as medidas emergenciais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alternativa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça a orientação para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas para evitar o trecho bloqueado:

- Para quem segue em direção ao Sul (Feira de Santana), a BR-110 é a principal rota recomendada.

- BA-233, estrada de Biritinga que faz a ligação entre Serrinha e Nova Soure é uma opção para o tráfego regional.

Imagem ilustrativa da imagem Pista cede e trecho da BR 116 é interditado na Bahia

Previsão

Ainda não há previsão de liberação, já que a estrutura da pista foi comprometida devido ao volume de água causado pelas fortes chuvas na região.

A reportagem também entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit -BA) e ainda aguarda posicionamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BR 116 Chuvas na bahia interdição de pista Rodoviária Federal rotas alternativas segurança no trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia
Play

Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

x