CRATERA
Pista cede e trecho da BR 116 é interditado na Bahia
Buraco se formou após fortes chuvas que caíram na região
Por Rodrigo Tardio
Um trecho da BR 116 norte, entre Araci e Tucano, nordeste da Bahia, cedeu nesta sexta-feira, 21, na altura do Km 295, próximo ao povoado Tracupá.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Defesa Civil foram acionados para avaliar a situação e iniciar as medidas emergenciais.
Alternativa
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça a orientação para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas para evitar o trecho bloqueado:
- Para quem segue em direção ao Sul (Feira de Santana), a BR-110 é a principal rota recomendada.
- BA-233, estrada de Biritinga que faz a ligação entre Serrinha e Nova Soure é uma opção para o tráfego regional.
Previsão
Ainda não há previsão de liberação, já que a estrutura da pista foi comprometida devido ao volume de água causado pelas fortes chuvas na região.
A reportagem também entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit -BA) e ainda aguarda posicionamento.
