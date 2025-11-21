Pista cede e trecho da BR 116 é interditado na Bahia

Cratera aberta no trecho da BR 116 norte, entre Arací e Tucano, nordeste da Bahia - Foto: A TARDE | Leitor

Um trecho da BR 116 norte, entre Araci e Tucano, nordeste da Bahia, cedeu nesta sexta-feira, 21, na altura do Km 295, próximo ao povoado Tracupá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Defesa Civil foram acionados para avaliar a situação e iniciar as medidas emergenciais.

Alternativa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça a orientação para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas para evitar o trecho bloqueado:

- Para quem segue em direção ao Sul (Feira de Santana), a BR-110 é a principal rota recomendada.

- BA-233, estrada de Biritinga que faz a ligação entre Serrinha e Nova Soure é uma opção para o tráfego regional.

Previsão

Ainda não há previsão de liberação, já que a estrutura da pista foi comprometida devido ao volume de água causado pelas fortes chuvas na região.

A reportagem também entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit -BA) e ainda aguarda posicionamento.