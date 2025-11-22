Ações emergenciais são adotadas no interior da Bahia após chuvas

Um dos municípios afetados foi Sítio do Mato, na região Oeste - Foto: Foto: Fidelis Melo | GOVBA

As fortes chuvas causaram estragos no interior da Bahia. Um dos municípios afetados foi Sítio do Mato, na região Oeste, que já está em situação de emergência. Ações foram adotadas para assegurar suporte, segurança e socorro à população.

Na cidade, as chuvas intensas da noite de sexta-feira, 21, alagaram áreas próximas ao mercado municipal, especialmente entre a Rua das Flores e a Travessa das Flores. Equipes da Embasa precisaram intervir, instalando uma bomba hidráulica para escoar a água represada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste sábado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve na cidade para avaliar a situação. “Eu espero que, ainda no mês de janeiro ou fevereiro, a gente já veja aqui as obras acontecendo. É um tempo rápido para a gente poder esvaziar qualquer risco de, no futuro, ver essa imagem aqui. Eu também saio daqui com o compromisso de garantir um convênio para fazer ou arrumar as casas das pessoas que tiveram elas danificadas”, afirmou o gestor.

Jerônimo garantiu que a Secretaria de Saúde (Sesab) está providenciando uma ação planejada para realizar investimentos no Hospital Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Já o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Aloísio Fernandes, falou sobre o trabalho que está sendo realizado na sede e na comunidade da Gameleira. “Vamos fazer uma avaliação de risco por solicitação da comunidade, nós estamos lá correndo para realizar essa avaliação e tentar manter a segurança daquele povo”, destacou.

Além de Sítio do Mato, o governo estadual intensificou a mobilização de secretarias e órgãos estaduais que seguem atuando nas cidades baianas atingidas pelo mau tempo. Em Araci, no Nordeste do estado, também sob decreto de situação de emergência, famílias vulneráveis começaram a receber kits de higiene, limpeza e colchões enviados pela Defesa Civil do Estado (Sudec) na manhã deste sábado. Também decretaram situação de emergência pelas chuvas, entre 19 e 21 de novembro, os municípios de Wagner, Mutuípe e Lauro de Freitas.

Fornecimento de alimentação

Em ação emergencial, o Governo do Estado, por meio do Bahia Sem Fome, também está disponibilizando comida pronta nos municípios de Lauro de Freitas e Araci, ampliando a assistência às famílias afetadas pelas fortes chuvas na Bahia.

No município de Araci, a Cozinha Comunitária e Solidária vai começar na próxima segunda-feira, 24, a distribuição de refeições, em ação já alinhada com a Prefeitura e integrada à estratégia de apoio aos territórios que enfrentam dificuldades por conta do mau tempo.

Em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Cozinha Comunitária e Solidária está realizando, neste sábado, a entrega de 300 marmitas para famílias atingidas. As equipes do programa, em articulação com a Defesa Civil estadual, chegaram aos locais de distribuição por volta de 11h para reforçar o atendimento.

Estradas baianas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou, ainda na noite de sexta-feira, 21, o trecho da BR-116 que liga o município a Tucano e que havia sido interditado após a abertura de uma cratera no km 296. A rodovia foi bloqueada por uma erosão provocada pelas fortes chuvas que obstruíram a vazão de um bueiro, resultando no rompimento do aterro.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) segue monitorando as estradas estaduais desde a última quinta-feira, 20. Até o momento, foram registradas quatro ocorrências, das quais três já foram solucionadas. Na BA-172, entre Santa Maria da Vitória e Santana, o tráfego na ponte sobre o afluente Olho D’Água está interrompido após parte da pista ceder em razão das chuvas intensas. A empresa responsável pela manutenção já iniciou os reparos para restabelecer o trânsito. Como alternativa, os motoristas podem utilizar a BA-582, que passa por Açudina, Canápolis e Gameleira, com trechos recentemente pavimentados.

Já estão liberadas a BA-575, entre Santana e Porto Novo, a BA-001, no trecho entre Ituberá e Nilo Peçanha, após a retirada de uma árvore caída na pista, e a BA-130, em Itagi, no km 444.

Apoio às prefeituras

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) também acompanha com atenção os efeitos das fortes chuvas que prejudicam famílias de diversos municípios baianos.

A equipe tem trabalhado na orientação técnica às prefeituras e, a partir de decreto de situação de emergência homologado pelo Governo do Estado, atua através do Fundo Estadual de Assistência Social para viabilizar amparo necessário às pessoas afetadas.

Recursos desta natureza possibilitam, por exemplo, a aquisição de cestas de alimentos e aluguel social, os chamados benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Alerta pelo Whatsapp

O Governo do Estado mantém o envio de alertas sobre as chuvas pelo WhatsApp, compartilhando as informações oficiais da Defesa Civil sobre riscos, orientações e contatos de emergência.

Para receber os avisos, basta manter cadastro atualizado no portal ba.gov.br ou no app disponível para Android e iOS. Caso não seja inscrito, basta acessar este link.

O Governo do Estado dispara mensagens de alerta exclusivamente pelo número: (71) 4020-5353.