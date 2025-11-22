Mais chuva? Veja previsão do tempo em Salvador após temporal

Previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Salvador voltou a registrar novos acumulados de chuva até a manhã deste sábado, 22, conforme boletim da Codesal divulgado às 7h. Nas últimas 24 horas, o maior volume foi registrado em Praia do Flamengo, Parque das Dunas, que acumulou 59 mm. Na sequência aparecem Nova Brasília, com 56,2 mm, e Patamares, com 54,7 mm.

Nas últimas 48 horas, Arenoso novamente apresentou o maior volume, com 144,6 mm, seguido por Nova Brasília (133,6 mm) e Patamares (131,8 mm). O mesmo padrão se repete nos recortes de 72h e 96h, consolidando Arenoso como uma das áreas com maior instabilidade recente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No acumulado do mês, Nova Brasília chegou a 296,2 mm: número que ultrapassa não apenas a normal climatológica de novembro em Salvador (108,2 mm), mas também o volume registrado pela estação do Inmet em Ondina (240 mm). Arenoso aparece logo depois, com 285 mm, enquanto São Marcos, Baixa de Santa Rita, já soma mais de 266 mm.

Previsão do tempo para o fim de semana

Sábado (22/11/2025)

Previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva. A probabilidade de precipitação é de 60%, e a temperatura mínima esperada é de 21º. Os ventos serão moderados, atingindo cerca de 20 km/h. O índice UV estará em nível alto, entre 6 e 7.

Domingo (23/11/2025)

O tempo seguirá instável, com céu parcialmente nublado com chuva. A chance de chuva diminui ligeiramente para 50%. As temperaturas devem variar entre uma mínima de 22º e uma máxima de 29º. Os ventos também serão moderados, com velocidade de 25 km/h. O destaque fica para o Índice UV, que estará muito alto, variando entre 8 e 10.

Travessia Salvador–Morro de São Paulo mantém operação

A Travessia Salvador–Morro de São Paulo segue operando neste sábado, 22, em formato semi-terrestre (com conexão), em razão das condições adversas de navegação.

Com o atual esquema operacional, os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico da Bahia, seguem até o Terminal Marítimo de Itaparica, e de lá os passageiros continuam a viagem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença. O percurso até o Morro de São Paulo é finalizado em lanchas.

Outra alternativa de conexão ocorre via Vera Cruz: os passageiros embarcam em lanchas da Travessia Salvador–Mar Grande no Terminal Náutico, seguem por trajeto terrestre até a Ponta do Curral e finalizam a viagem também em lancha.

O tempo médio total de deslocamento é de aproximadamente 3 horas e 20 minutos, representando um acréscimo de cerca de uma hora em relação ao trajeto direto.

Os horários de saída de Salvador são: 9h, 10h30 e 14h30.

As partidas de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30, 13h30 e 15h.