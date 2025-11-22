BR-116 é reaberta na Bahia após cratera gigante fechar rodovia

- Foto: Reprodução | Redes sociais

A BR-116 foi liberada na madrugada deste sábado, 22, no trecho de Tucano, no norte da Bahia, após obras emergenciais realizadas para recuperar a pista que cedeu devido às fortes chuvas.

A circulação nos dois sentidos voltou ao normal por volta de 0h30, depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) concluiu os reparos no local. A cratera havia se aberto na manhã de sexta-feira, 21, obrigando à interdição total da rodovia e comprometendo o fluxo de veículos na região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o Dnit, o problema teve início quando o grande volume de água provocado pelas chuvas intensas arrastou sedimentos, bloqueando a vazão do bueiro existente no km 296. A obstrução levou ao rompimento do aterro e ao colapso da pista nas proximidades do povoado de Tracupá.



Durante todo o dia, equipes e máquinas trabalharam de forma contínua para restabelecer as condições mínimas de segurança no local. Caçambas e uma escavadeira foram usadas na recomposição da estrutura da rodovia.

Imagens dos reparos foram divulgadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nas redes sociais. “O Jornal Nacional noticiou os danos que as chuvas provocaram hoje na BR 116 em Tucano na Bahia. Aproveito para apresentar que trabalhamos hoje mesmo para consertar o que as chuvas destruíram”, escreveu.

Enquanto o tráfego seguia interrompido, a Polícia Rodoviária Federal orientou motoristas a utilizarem rotas alternativas. Uma das opções indicadas foi a BA-233, conhecida como Estrada de Biritinga, que liga Serrinha a Nova Soure.

O Dnit também sugeriu outro trajeto: seguir por Biritinga pela BA-084 até Nova Soure, depois pela BR-110 até Ribeira do Pombal e, por fim, pela BR-410 em direção a Tucano.