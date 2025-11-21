Água da chuva invade casas em Lauro de Freitas e desespera moradores

Várias casas ficaram alagadas em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução Redes Sociais

O Portal A TARDE teve acesso a vídeos que mostram o drama de moradores do bairro Lagoa dos Patos, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, após a forte chuva que atingiu a região nesta sexta-feira, 21. Nas imagens, os moradores mostraram as casas completamente alagadas depois que a lagoa que fica na região transbordou. No local, está acontecendo uma obra.

“Olha com está esse rio aqui da Lagoa dos Patos, Ipitanga. Nunca choveu desse jeito para subir desse nível o rio a ponto de alagar praticamente todas as casas. As donas de casa estão com tudo perdido”, desabafou uma moradora, em meio à água que invadiu sua residência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outra mulher relatou que perdeu todos os móveis da casa. “Cheguei agora do trabalho, olha aqui, olha o tanto de água dentro da minha casa. A Conder falou que ia fazer uma visita aqui, até hoje não apareceu. Perdi tudo, tomada, ventilador, geladeira… Estou pisando com medo, não sei mais o que fazer na minha vida”, lamentou ela, enquanto caminhava pela imóvel tomado pela água.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Lauro de Freitas, que informou, por meio da assessoria de comunicação, que equipes da Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, Assistência Social, Guarda Municipal e a própria prefeita Débora Régis estão nas ruas acompanhando a situação.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Conder informou que "a obra de macrodrenagem dos rios Joanes e Ipitanga tem investimento de cerca de R$ 220 milhões e já está beneficiando cerca de 200 mil pessoas dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas, reduzindo significativamente as ocorrências de alagamentos".

Confira o comunicado:

Já foram concluídos e entregues pela Conder seis reservatórios de amortecimento que fazem a retenção da água da chuva e garantem seu escoamento de forma controlada. Juntos, os seis reservatórios são capazes de armazenar 1,2 bilhão de litros de água da chuva.

O entorno de cinco desses reservatórios conta com quadras poliesportivas, pistas de cooper, ciclovia, entre outros equipamentos de lazer e convivência que foram implantados pelo Governo da Bahia por meio da Conder. Além dos reservatórios, foram revestidos nove canais de escoamento e também realizado o desassoreamento do rio Ipitanga, com o alargamento de sua calha.

É importante ressaltar que o sistema de drenagem instalado pela Conder vem amenizando os alagamentos na região onde foi instalado, mas deve ter constante manutenção para seu bom funcionamento. A limpeza e manutenção das calhas dos rios e canais de drenagem são de responsabilidade dos órgãos municipais e fundamentais para que o escoamento das águas pluviais seja realizado sem intercorrências.

Sobre a obra no Canal da Lagoa dos Patos, que integra o projeto de macrodrenagem dos Rios Joanes e Ipitanga, a previsão é que seja concluída até março de 2026. O canal tem aproximadamente 1.600 metros e foi dividido em 4 marcos, estando pendente o último deles em virtude do processo de desapropriações de três imóveis localizados na área de intervenção.