TRANSTORNOS
Caos: chuva forte deixa Lauro de Freitas paralisada e carros submersos
Várias avenidas da cidade ficaram alagadas; prefeitura diz que não houve chamados de emergência
Por Andrêzza Moura
As fortes chuvas que atingem Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, desde a quinta-feira, 20, provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, especialmente no bairro Pitangueiras e na Avenida Luiz Tarquínio. Moradores relataram que, em algumas áreas, a água invadiu comércios e impediu que pessoas saíssem de casa, enquanto veículos ficaram parcialmente ou totalmente submersos.
Próximo à Faculdade Unime, nas imediações de um grande shopping e do Centro Administrativo da cidade, vários carros ficaram quebrados e algumas pessoas se arriscaram a atravessar a rua andando.
O Portal A Tarde entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, que emitiu nota informando que, apesar dos alagamentos, não houve chamados de emergência, e que equipes estão nas ruas monitorando a situação.
A Superintendência de Defesa Civil de Lauro de Freitas reforçou que realiza monitoramento contínuo diante do alerta de chuvas intensas. Segundo informações do órgão, nas últimas 48 horas, o município registrou um acumulado pluviométrico de 293,21 mm, sendo 48,86 mm apenas no período mais recente.
A Defesa Civil apontou ainda que a previsão indica continuidade do padrão úmido, com possibilidade de chuva entre 30 e 50 mm nas próximas horas, ventos de 60 a 100 km/h e risco de descargas elétricas, alagamentos e queda de galhos de árvores.
Orientação à população
Diante da situação, o órgão orienta à população a evitar eventos públicos, não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou placas de propaganda e desligar aparelhos elétricos quando possível.
Leia Também:
Em caso de emergência, o atendimento é realizado pelo telefone 193, e também pelo WhatsApp da Defesa Civil através do número (71) 3288-8628, com atendimento 24 horas.
