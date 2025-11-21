Trecho da BR-116 Norte deve ser liberado ainda nesta sexta

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já iniciou trabalhos para viabilizar uso da pista. - Foto: Divulgação

O rompimento da pista na BR-116 norte, nas proximidades do povoado Tacupá, entre Araci e Tucano, mobilizou equipes estaduais e federais após as fortes chuvas que atingiram a região. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) acompanha a situação desde os primeiros registros do problema, ocorrido no km 296, onde o carreamento de material obstruiu o bueiro e provocou o colapso do aterro.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que já iniciou os trabalhos para viabilizar o uso da pista. Técnicos da autarquia realizaram a desobstrução do bueiro e estão atuando na recomposição do aterro com pedra rachão, além de monitorar o trecho afetado.

Previsão

A previsão inicial do DNIT é concluir os serviços emergenciais ainda nesta sexta-feira, 21, possibilitando a liberação parcial da rodovia. A expectativa é que o fluxo seja restabelecido integralmente até a próxima segunda-feira, 24. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) controla o tráfego no local.

Com o bloqueio temporário, os condutores devem utilizar rotas alternativas. As opções recomendadas são o desvio pela BA-233, passando por Serrinha, Biritinga, Nova Soure e Ribeira do Pombal até a BR-110, ou ainda a BA-084, também por Biritinga, seguindo para Nova Soure, BR-110 e BR-410 até Tucano.

Rompimento

O trecho da BR-116 norte, entre Araci e Tucano, nordeste da Bahia, cedeu nesta sexta-feira, 21, na altura do Km 295, próximo ao povoado Tracupá.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Defesa Civil foram acionados para avaliar a situação e iniciar as medidas emergenciais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou ainda a orientação para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas para evitar o trecho bloqueado:

- Para quem segue em direção ao Sul (Feira de Santana), a BR-110 é a principal rota recomendada.

- BA-233, estrada de Biritinga que faz a ligação entre Serrinha e Nova Soure é uma opção para o tráfego regional.