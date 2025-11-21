Menu
BAHIA
GRANDE SUSTO

Carro é arrastado por enxurrada e cai em córrego; motorista foi salvo

Condutor do veículo foi resgatado por moradores

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/11/2025 - 17:49 h
Carro foi arrastado por correnteza e caiu em córrego
Carro foi arrastado por correnteza e caiu em córrego -

O temporal que caiu sobre Feira de Santana, a cerac de 115km de Salvador, na noite de quinta-feira, 20, transformou a Rua Morro Verde, no bairro Mangabeira, em um cenário de caos. Em poucos minutos, a água tomou conta da via e arrastou um carro para dentro de um córrego escondido sob a enxurrada.

O acidente aconteceu, por volta das 23h, quando a água tomou a via e encobriu totalmente os limites da rua e do córrego. Sem visibilidade, o motorista seguiu acreditando estar no trajeto correto até que o veículo foi puxado pela força da correnteza.

Ao perceberem a situação, moradores rapidamente se mobilizaram para salvar o motorista. O resgate, que levou aproximadamente 40 minutos, foi feito com a ajuda de cordas. O homem saiu ileso e não precisou de atendimento médico. O veículo foi retirado do córrego, na manhã desta sextea-feira, 21, com auxílio de um guincho.

Veículo foi retirado do córrego na manhã desta sexta-feira, 21
Veículo foi retirado do córrego na manhã desta sexta-feira, 21 | Foto: Reprodução G1

Defesa Civil em alerta após madrugada de temporal

A chuva intensa começou ainda na tarde de quarta-feira,19, e se estendeu por toda a madrugada seguinte, deixando moradores apreensivos. A Defesa Civil informou que não houve registros de ocorrências graves, mas equipes seguem monitorando áreas com histórico de alagamentos, como Mangabeira, Baraúnas e Papagaio. Técnicos também passaram o dia realizando vistorias para avaliar os danos.

Várias ruas ficaram alagadas em Feira de Santana
Várias ruas ficaram alagadas em Feira de Santana | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ainda na quinta-feira, por volta das 17h30, um apagão afetou Feira de Santana e cidades vizinhas, entre elas Irará e Coração de Maria. Segundo a Neoenergia Coelba, o fornecimento foi restabelecido por volta das 20h. A empresa informou que a falha teve origem no sistema de transmissão e que equipes atuaram conjuntamente para normalizar o serviço. As informações são do G1.

