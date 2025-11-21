Menu
BAHIA
BAHIA

Menino de 10 anos é atropelado e morto por caminhão-pipa na Bahia

Acidente aconteceu no norte do estado. Motorista fugiu do local

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/11/2025 - 15:59 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um menino de 10 anos de idade morreu depois de ser atropelado por um caminhão-pipa na cidade de Cansanção, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 20. O motorista fugiu do local e não prestou socorro.

O garoto teve sua identidade apresentada como Ezequiel da Silva Dias, ele era filho de uma servidora municipal que trabalhava em uma escola de Cansanção. Ele estaria andando de bicicleta quando foi atingido por veículo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o garoto morreu no local e o corpo foi levado para o departamento de Polícia técnica em Senhor do Bonfim, também no norte do estado.

Por meio de nota, a prefeitura de Cansanção lamentou a morte do garoto. A causa do atropelamento vai seguir sendo investigada pela Polícia Civil (PC).

x