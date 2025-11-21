BAHIA
Menino de 10 anos é atropelado e morto por caminhão-pipa na Bahia
Acidente aconteceu no norte do estado. Motorista fugiu do local
Um menino de 10 anos de idade morreu depois de ser atropelado por um caminhão-pipa na cidade de Cansanção, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 20. O motorista fugiu do local e não prestou socorro.
O garoto teve sua identidade apresentada como Ezequiel da Silva Dias, ele era filho de uma servidora municipal que trabalhava em uma escola de Cansanção. Ele estaria andando de bicicleta quando foi atingido por veículo.
Leia Também:
Segundo a Polícia Militar (PM), o garoto morreu no local e o corpo foi levado para o departamento de Polícia técnica em Senhor do Bonfim, também no norte do estado.
Por meio de nota, a prefeitura de Cansanção lamentou a morte do garoto. A causa do atropelamento vai seguir sendo investigada pela Polícia Civil (PC).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes