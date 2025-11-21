BYD lança 'marca premium' no Brasil e deve fabricar SUV híbrido em Camaçari

Criada originalmente em 2010 como uma joint-venture entre BYD e Mercedes-Benz, a Denza carrega em seu DNA mais de uma década de expertise alemã em design e engenharia premium - Foto: Divulgação

A Denza, marca premium da BYD, fez nesta quinta-feira, 20, sua estreia oficial no mercado brasileiro durante o 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, elevando o patamar do segmento premium a uma nova fase. Apresentando uma operação independente da marca-mãe, a Denza terá sua rede própria de concessionárias e já avalia a possibilidade futura de fabricar modelos no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, assumindo um compromisso de longo prazo com o país.

Criada originalmente em 2010 como uma joint-venture entre BYD e Mercedes-Benz, a Denza carrega em seu DNA mais de uma década de expertise alemã em design e engenharia premium. Desde que a BYD assumiu integralmente a operação, em 2024, a marca passou a acelerar sua expansão global, chegando ao Brasil em um momento estratégico de forte evolução do mercado de veículos eletrificados.

“Estamos vendo a história acontecer diante de nós. Neste ano de 2025 vemos o retorno de um dos mais tradicionais eventos automotivos do mundo com uma proposta bastante diferente. O cenário da indústria mudou e isso se reflete naturalmente no Salão, com novos players que investem e oferecem ao consumidor tecnologia, sustentabilidade e respeito. O tabuleiro está mudando e a BYD assume um papel importante ditando as regras dessa nova indústria. Por isso, a chegada da Denza representa mais do que o lançamento de uma marca premium: é apresentar ao consumidor um luxo que conversa com a nossa personalidade criativa, calorosa e moderna”, destaca Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head de marketing e comercial da BYD no Brasil.

“A Denza é uma marca forte e tem um statement que diz a que veio: a tecnologia é o motor da elegância. Estamos falando de oferecer aos exigentes consumidores de carros de luxo carros nunca antes vistos por aqui, com itens e funções exclusivos, muito desempenho e segurança, além de um design de referências europeias”, finaliza o executivo.

A Denza também já conta com times próprios de vendas, marketing, produto e desenvolvimento de rede, que atuam sob liderança do diretor Werner Schaal, executivo com passagens por companhias como Mercedes-Benz e Porsche e que responde diretamente a Alexandre Baldy.

LUXO INTELIGENTE: O POSICIONAMENTO DA DENZA

A Denza chega ao país com uma proposta clara: redefinir a experiência do luxo automotivo unindo inteligência, tecnologia e refinamento. Seus modelos se diferenciam pela adoção de materiais nobres, acabamento premium, plataformas inteligentes, suspensões ativas inteligentes e sistemas envolventes de interação com a tecnologia acessível na ponta dos dedos.

A Denza do Brasil contará com uma rede própria e independente de concessionárias, operadas pelos mais sólidos e renomados grupos automotivos com experiência no mercado premium, com operações de sucesso. Em breve a primeira loja abrirá na meca do luxo automotivo de São Paulo, a Avenida Europa, operada pelo grupo Dahruj. E o Denza B5 será a estrela como o primeiro modelo a ser comercializado no país, ainda em 2025.

“O B5 não é apenas um SUV elétrico premium; é um símbolo do que acreditamos ser o novo luxo: inteligente, conectado e profundamente humano. Um carro versátil, robusto e elegante, que levará as pessoas para qualquer lugar sem perder a essência da marca. Estamos orgulhosos de apresentar ao país um carro que combina tecnologia avançada, desempenho refinado e um nível de acabamento que impressiona até os consumidores mais exigentes”, destaca Werner Schaal, diretor da Denza do Brasil.

A Denza rompe o status quo dos velhos padrões de luxo até no quesito som. A marca é a primeira parceira automotiva global de produção em massa da Devialet, empresa francesa de áudio de alta fidelidade, reconhecida mundialmente por seus produtos premium, como os alto-falantes Phantom e amplificadores Expert Pro, e sinônimo de inovação, design arrojado e, acima de tudo, qualidade sonora excepcional e tecnologia acústica avançada.

Esta colaboração tem como objetivo oferecer uma experiência sonora de alta qualidade aos motoristas, combinando a expertise da Denza em mobilidade com a tecnologia acústica da Devialet para criar sons de alta fidelidade e imersivos em veículos elétricos. O desenvolvimento conjunto otimiza a acústica interna dos carros e oferece uma experiência sonora imersiva, aliando status e sofisticação.

DENZA B5: O LEOPARDO COMO REFERÊNCIA

Primeiro modelo da marca Denza a ser lançado no Brasil, ele vem de fábrica com elevado nível de equipamentos de alta tecnologia, reforçando seu posicionamento como um SUV off-road híbrido premium que desafia a tradição com vanguarda tecnológica.

Design: Inspirado na estética, força e agilidade de um Leopardo, combinando habilidade e robustez no off-road. O interior da cabine remete a elementos de cadeados e elos de corrente, que transmitem uma sensação de segurança e força.

Dimensões:

4.890 mm de comprimento

2.800 mm de entre-eixos

1.920 mm de altura

1.970 mm de largura

Plataforma DMO:

Autonomia combinada de até 1.200 km (ciclo CLTC).

Autonomia em modo puramente elétrico de 90-100 km.

Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Robustez Off-Road:

Capacidade Off Road genuína, por meio de uma construção sobre chassi.

Sistema híbrido de tração 4x4 integral (EHS).

Três bloqueios de diferencial – dianteiro, traseiro e central.

Capacidade de reboque de até 2.500 kg.

16 modos de condução diferentes.

Suspensão DiSUS-P:

Equipado com a suspensão ativa DiSUS-P.

Sistema Inteligente de Controle Hidráulico da Carroceria.

Mais de 20 sensores para percepção omnidirecional.

Controle de amortecimento, controle automático da suspensão e aprimoramento da segurança.

Conforto Premium:

Sistema de áudio Premium Devialet com 16 alto-falantes.

Refrigerador com função aquecimento e resfriamento.

Bancos em couro genuíno Premium com aquecimento, ventilação e 10 pontos de massagem no banco.

Inteligência & Tecnologia:

Sistema de cockpit inteligente DiLink.

Acesso inteligente UWB/NFC.

Visão panorâmica transparente de 540°.

Três telas embarcadas: tela do passageiro (12,3”), central multimídia (15,6”), painel de instrumentos (12,3”) e ainda head-up display com projeção de 5”.

Segurança:

11 airbags de série.

96% de aço de alta resistência na construção da carroceria.

Tecnologia CTC (Cell to Chassis) e o coração do carro, com bateria Blade.

Cores: O Denza B5 terá cinco opções de cores externas (Pearl Gold, Olive Green, Sky Blue, Stone Gray, Onyx Black) e três opções de cores internas (Forest Grey, Grafite Ocean, Desert Sand).

“O DENZA B5 é o primeiro modelo com a essência do luxo inteligente. Ele possui tecnologia de ponta, o que faz desse SUV off-road híbrido Premium um veículo versátil para todos os terrenos e ao mesmo tempo refinado para o cotidiano”, finaliza Marcelo Albino, Head de produto da Denza do Brasil.

EXPANSÃO E AGENDA DE LANÇAMENTOS 2026

Os resultados da BYD como líder no segmento dos elétricos no Brasil já demonstram que o consumidor nacional está aberto à inovação e disposto a investir em veículos eletrificados premium. A Denza se beneficia dessa trajetória e eleva o patamar com uma proposta ainda mais sofisticada.

Está previsto para chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2026 o Denza Z9 GT, considerado hoje o show-car suprassumo do design e tecnologia da companhia e, na segunda metade do ano que vem, a van executiva de luxo Denza D9, que traz ao solo a primeira classe das melhores companhias aéreas do mundo.

O plano de expansão da rede e futuras inaugurações de lojas serão divulgados oportunamente pela marca. Mais detalhes sobre preços e rede de concessionárias serão anunciados na segunda-feira, dia 24 de novembro, às 19h30 no estande da Denza do Brasil, no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.

SOBRE A DENZA

Denza é a marca de mobilidade premium orientada para o design e a tecnologia do Grupo BYD. Ela combina com sucesso o design sofisticado de influência europeia com plataformas e tecnologias de ponta, entregando características únicas ao mercado. A marca foi fundada em 2010 como uma parceria entre a BYD e a Mercedes-Benz, e lançou seu primeiro veículo em 2014. Atualmente a marca é totalmente controlada pela BYD.