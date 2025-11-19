Black Friday BYD: desconto de até R$ 40 mil e Dolphin Mini por menos de R$ 100 mil

BYD Song Pro (SUV Híbrido) - Foto: Divulgação / BYD do Brasil

A campanha de ‘Black Friday’ da BYD já começou e vai até o fim de novembro: a gigante chinesa está oferecendo descontos especiais de até R$39.800. A ação é focada no BYD Dolphin Mini e nos modelos da família Song e reúne vantagens exclusivas para quem deseja migrar para a mobilidade 100% elétrica ou super híbrida.

A promoção acontece no mês em que a BYD comemora a marca de 100 mil carros 100% elétricos vendidos no Brasil em pouco mais de três anos desde o lançamento do primeiro modelo no país.



O grande destaque da campanha é a linha Song que está com ofertas como o BYD Song Plus Premium, com desconto de R$39.800, passando a custar R$259.990. Já o modelo BYD Song Plus tem desconto de R$25.000, saindo por R$224.990. BYD Song Pro GS durante a promoção poderá ser comprado por R$179.990, um desconto de R$20.000.

A promoção é válida apenas para os modelos na cor neve.

BYD Dolphin Mini GL | Foto: Divulgação / BYD do Brasil

Segundo a BYD, os consumidores terão condições especiais para a modalidade de venda direta e o protagonista é o BYD Dolphin Mini GL, o carro elétrico mais vendido do país, disponível por R$103.521, totalizando um desconto de R$ 15.469 para consumidores com CNPJ. Para pessoas com deficiência (PCD) e taxistas valem as ofertas com isenção fiscal de IPI e ICMS, saindo por R$99.990 e R$ 98.590, respectivamente.

Além dos descontos, a BYD promete entrega de carregador portátil para todos os modelos super híbridos e para os modelos 100% elétricos o carregador wallbox como cortesia, alé,m da garantia de oito anos da bateria, sem limite de quilometragem, e de seis anos, sem limite de quilometragem, para o veículo.

“A Black Friday é um dos momentos mais importantes do ano para quem busca o melhor custo-benefício. Preparamos condições competitivas para acelerar ainda mais o acesso à tecnologia elétrica e híbrida, que traz benefícios reais ao consumidor, da economia na manutenção ao impacto positivo no futuro do planeta”, reforça Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head de comercial e marketing da BYD no Brasil.