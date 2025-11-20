Caoa confirma acordo com grande montadora chinesa para o Brasil; como fica a Chery?

Avatr 11 - Foto: Divulgação CAOA

Alem da parceria com a Chery, a CAOA anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, no Salão do Automóvel de São Paulo, o acordo com a montadora chinesa Changan. O início das vendas dos veículos no mercado brasileiro está previsto para abril de 2026.

Phillippe Andrade, presidente do Grupo CAOA disse, durante apresentação no Salão do Automóvel 2025, em São Paulo, que a nova parceria resultará na criação da marca CAOA Changan no Brasil. A assinatura do contrato aconteceu durante apresentação da marca no Salão do Automóvel.

“Somos um grupo brasileiro que atua no mercado automotivo. Juntar‑se a nós significa garantir sucesso. Esse histórico nos coloca ao lado de parceiros que dividem história, investimentos e reputação. A escolha pela Changan foi a decisão mais simples. Changan é uma montadora que, assim como a Caoa, une tradição e inovação”, explica.

Phillippe Andrade, presidente do Grupo CAOA | Foto: Daniel Genonadio / Ag. A TARDE

A CAOA buscou esta nova aliança para ampliar suas ofertas de mercado para além da parceria com a Chery, empresa com a qual mantém uma relação de oito anos.

No Salão do Automóvel, a Caoa Changan anunciou a chegada ao Brasil do SUV elétrico Avatr 11, com versões BEV (elétrico puro) e EREV (elétrico com extensor de alcance).



Avatr 11 | Foto: Divulgação CAOA

Avatr 11 | Foto: Divulgação CAOA

| Foto: Divulgação CAOA

Como fica a Chery?



Apesar dos rumores no mercado automotivo, a situação da Chery no brasil permanece inalterada, mantendo a parceria com o grupo CAOA. A joint venture sino-brasileira continua responsável pela venda e fabricação dos mesmos modelos da marca chinesa em território nacional, como a linha de sucesso Tiggo.

Paralelamente, a CAOA reforça sua posição no setor ao firmar uma nova união com outra gigante chinesa, a Changan, o que sugere um movimento estratégico do grupo brasileiro para expandir seu portfólio de veículos asiáticos.

Salão do Automóvel

O Salão do Automóvel 2025 acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 22 e 30de novembro. O tradicional evento volta a acontecer após 7 anos de hiato. Grandes marcas anunciam novidades e apresentam seus carros em estandes durante os dias de evento.