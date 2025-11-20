LUXO E TRADIÇÃO
O carro de luxo inglês que a MG Motor traz para o Brasil; saiba preço
Design combina identidade clássica de carros esportivos com uma estética futurista
Por Daniel Genonadio e Jair Mendonça Jr.
Em seu primeiro ano de operação própria no Brasil, a MG Motor traz ao país todo o luxo e a tradição da Inglaterra. A marca britânica expõe seus modelos no Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo entre 22 e 30 de novembro.
Direto de São Paulo, a equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento da estrela da marca que começou a ser vendida no Brasil é o GM Cyberster, um roadster conversível de dois lugares com design arrojado e foco em altíssimo desempenho.
O Cyberster representa o retorno da marca às suas raízes esportivas, mas totalmente adaptado à era da eletrificação. O design combina a identidade clássica da MG de carros esporte com uma estética futurista, marcada por faróis em LED, linhas aerodinâmicas e um formato alongado (4,53 metros).
O Cyberster que chega ao Brasil é a versão mais potente, com tração integral (AWD) e dois motores, garantindo números como 510cv de potência e uma aceleração de 0 a 100km em 3.2 segundos.
O Cyberster é o topo de linha da estreia da MG no Brasil e está sendo vendido por R$ 499.800. A venda foi iniciada neste mês de novembro.
Desempenho e motorização
- Tipo de motorização: elétrica, dois motores (dianteiro e traseiro).
- Potência combinada: 510 cv (cavalos-vapor) ou 400 kW.
- Torque máximo: 73,9 kgfm (725 Nm).
- Aceleração 0 a 100 km/h: 3,2 segundos.
- Velocidade máxima: limitada eletronicamente a 200 km/h.
Bateria e autonomia
- Capacidade da bateria (bruta): aproximadamente 77 kWh (íons de lítio ternária).
- Capacidade da bateria (útil): cerca de 74,4 kWh.
- Autonomia (ciclo Inmetro): 342 km.
- Tempo de recarga rápida (10% a 80%): cerca de 38 minutos em carregadores de 150 kW.
- Carregamento doméstico/AC: 7 kW.
- Função V2L (Vehicle-to-Load): suportado, permitindo alimentar dispositivos externos.
Dimensões e capacidade
- Comprimento: 4535 mm.
- Largura: 1913 mm.
- Peso: mais de 2 toneladas.
- Capacidade da bagageira: 230 litros.
Chassi e exterior
- Carroceria: conversível, roadster.
- Portas: abertura tipo tesoura (eletricamente operadas).
- Capota: macia, operada eletricamente por botão.
- Freios: sistema de alta performance da marca Brembo.
- Rodas e pneus: jantes de liga leve de 20 polegadas (pneus Pirelli P Zero PZ4).
Interior e tecnologia
- Painel de instrumentos: cockpit digital imersivo com três telas principais atrás do volante e uma quarta tela para climatização no console central.
- Bancos: esportivos com aquecimento, ajustes elétricos e revestimento em couro e Alcantara.
- Sistema de som: premium Bose com 8 alto-falantes.
- Assistência ao motorista (ADAS): pacote MG Pilot, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, entre outros.
- Modos de condução: seletor de modos de condução (incluindo Sport e Super Sport).
Garantia (Brasil)
- Veículo: 7 anos.
- Bateria: 8 anos.
*Repórter viajou à São Paulo a convite da Anfavea
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes