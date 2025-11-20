Menu
LUXO E TRADIÇÃO

O carro de luxo inglês que a MG Motor traz para o Brasil; saiba preço

Design combina identidade clássica de carros esportivos com uma estética futurista

Daniel Genonadio e Jair Mendonça Jr.

Por Daniel Genonadio e Jair Mendonça Jr.

20/11/2025 - 16:44 h
Cyberster
Cyberster -

Em seu primeiro ano de operação própria no Brasil, a MG Motor traz ao país todo o luxo e a tradição da Inglaterra. A marca britânica expõe seus modelos no Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo entre 22 e 30 de novembro.

Salão do Automóvel 2025
Salão do Automóvel 2025 | Foto: Daniel Genonadio / Ag. A TARDE

Direto de São Paulo, a equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento da estrela da marca que começou a ser vendida no Brasil é o GM Cyberster, um roadster conversível de dois lugares com design arrojado e foco em altíssimo desempenho.

Imagem ilustrativa da imagem O carro de luxo inglês que a MG Motor traz para o Brasil; saiba preço
| Foto: Divulgação MG Motor

O Cyberster representa o retorno da marca às suas raízes esportivas, mas totalmente adaptado à era da eletrificação. O design combina a identidade clássica da MG de carros esporte com uma estética futurista, marcada por faróis em LED, linhas aerodinâmicas e um formato alongado (4,53 metros).

Imagem ilustrativa da imagem O carro de luxo inglês que a MG Motor traz para o Brasil; saiba preço
| Foto: Divulgação MG Motor

O Cyberster que chega ao Brasil é a versão mais potente, com tração integral (AWD) e dois motores, garantindo números como 510cv de potência e uma aceleração de 0 a 100km em 3.2 segundos.

O Cyberster é o topo de linha da estreia da MG no Brasil e está sendo vendido por R$ 499.800. A venda foi iniciada neste mês de novembro.

Desempenho e motorização

  • Tipo de motorização: elétrica, dois motores (dianteiro e traseiro).
  • Potência combinada: 510 cv (cavalos-vapor) ou 400 kW.
  • Torque máximo: 73,9 kgfm (725 Nm).
  • Aceleração 0 a 100 km/h: 3,2 segundos.
  • Velocidade máxima: limitada eletronicamente a 200 km/h.

Bateria e autonomia

  • Capacidade da bateria (bruta): aproximadamente 77 kWh (íons de lítio ternária).
  • Capacidade da bateria (útil): cerca de 74,4 kWh.
  • Autonomia (ciclo Inmetro): 342 km.
  • Tempo de recarga rápida (10% a 80%): cerca de 38 minutos em carregadores de 150 kW.
  • Carregamento doméstico/AC: 7 kW.
  • Função V2L (Vehicle-to-Load): suportado, permitindo alimentar dispositivos externos.

Dimensões e capacidade

  • Comprimento: 4535 mm.
  • Largura: 1913 mm.
  • Peso: mais de 2 toneladas.
  • Capacidade da bagageira: 230 litros.

Chassi e exterior

  • Carroceria: conversível, roadster.
  • Portas: abertura tipo tesoura (eletricamente operadas).
  • Capota: macia, operada eletricamente por botão.
  • Freios: sistema de alta performance da marca Brembo.
  • Rodas e pneus: jantes de liga leve de 20 polegadas (pneus Pirelli P Zero PZ4).

Interior e tecnologia

  • Painel de instrumentos: cockpit digital imersivo com três telas principais atrás do volante e uma quarta tela para climatização no console central.
  • Bancos: esportivos com aquecimento, ajustes elétricos e revestimento em couro e Alcantara.
  • Sistema de som: premium Bose com 8 alto-falantes.
  • Assistência ao motorista (ADAS): pacote MG Pilot, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, entre outros.
  • Modos de condução: seletor de modos de condução (incluindo Sport e Super Sport).

Garantia (Brasil)

  • Veículo: 7 anos.
  • Bateria: 8 anos.

*Repórter viajou à São Paulo a convite da Anfavea

x