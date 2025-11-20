O carro de luxo inglês que a MG Motor traz para o Brasil; saiba preço

Cyberster - Foto: Divulgação MG Motor

Em seu primeiro ano de operação própria no Brasil, a MG Motor traz ao país todo o luxo e a tradição da Inglaterra. A marca britânica expõe seus modelos no Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo entre 22 e 30 de novembro.

Salão do Automóvel 2025 | Foto: Daniel Genonadio / Ag. A TARDE

Direto de São Paulo, a equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento da estrela da marca que começou a ser vendida no Brasil é o GM Cyberster, um roadster conversível de dois lugares com design arrojado e foco em altíssimo desempenho.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Divulgação MG Motor

O Cyberster representa o retorno da marca às suas raízes esportivas, mas totalmente adaptado à era da eletrificação. O design combina a identidade clássica da MG de carros esporte com uma estética futurista, marcada por faróis em LED, linhas aerodinâmicas e um formato alongado (4,53 metros).

| Foto: Divulgação MG Motor

O Cyberster que chega ao Brasil é a versão mais potente, com tração integral (AWD) e dois motores, garantindo números como 510cv de potência e uma aceleração de 0 a 100km em 3.2 segundos.

O Cyberster é o topo de linha da estreia da MG no Brasil e está sendo vendido por R$ 499.800. A venda foi iniciada neste mês de novembro.

Desempenho e motorização

Tipo de motorização : elétrica, dois motores (dianteiro e traseiro).

: elétrica, dois motores (dianteiro e traseiro). Potência combinada : 510 cv (cavalos-vapor) ou 400 kW.

: 510 cv (cavalos-vapor) ou 400 kW. Torque máximo : 73,9 kgfm (725 Nm).

: 73,9 kgfm (725 Nm). Aceleração 0 a 100 km/h: 3,2 segundos.

0 a 100 km/h: 3,2 segundos. Velocidade máxima : limitada eletronicamente a 200 km/h.

Bateria e autonomia

Capacidade da bateria (bruta): aproximadamente 77 kWh (íons de lítio ternária).

(bruta): aproximadamente 77 kWh (íons de lítio ternária). Capacidade da bateria (útil): cerca de 74,4 kWh.

(útil): cerca de 74,4 kWh. Autonomia (ciclo Inmetro): 342 km.

(ciclo Inmetro): 342 km. Tempo de recarga rápida (10% a 80%): cerca de 38 minutos em carregadores de 150 kW.

(10% a 80%): cerca de 38 minutos em carregadores de 150 kW. Carregamento doméstico/AC : 7 kW.

: 7 kW. Função V2L (Vehicle-to-Load): suportado, permitindo alimentar dispositivos externos.

Dimensões e capacidade

Comprimento : 4535 mm.

: 4535 mm. Largura : 1913 mm.

: 1913 mm. Peso : mais de 2 toneladas.

: mais de 2 toneladas. Capacidade da bagageira : 230 litros.

Chassi e exterior

Carroceria : conversível, roadster.

: conversível, roadster. Portas : abertura tipo tesoura (eletricamente operadas).

: abertura tipo tesoura (eletricamente operadas). Capota : macia, operada eletricamente por botão.

: macia, operada eletricamente por botão. Freios : sistema de alta performance da marca Brembo.

: sistema de alta performance da marca Brembo. Rodas e pneus : jantes de liga leve de 20 polegadas (pneus Pirelli P Zero PZ4).

Interior e tecnologia

Painel de instrumentos : cockpit digital imersivo com três telas principais atrás do volante e uma quarta tela para climatização no console central.

: cockpit digital imersivo com três telas principais atrás do volante e uma quarta tela para climatização no console central. Bancos : esportivos com aquecimento, ajustes elétricos e revestimento em couro e Alcantara.

: esportivos com aquecimento, ajustes elétricos e revestimento em couro e Alcantara. Sistema de som : premium Bose com 8 alto-falantes.

: premium Bose com 8 alto-falantes. Assistência ao motorista (ADAS): pacote MG Pilot, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, entre outros.

(ADAS): pacote MG Pilot, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, entre outros. Modos de condução : seletor de modos de condução (incluindo Sport e Super Sport).

Garantia (Brasil)

Veículo : 7 anos.

: 7 anos. Bateria : 8 anos.

*Repórter viajou à São Paulo a convite da Anfavea

