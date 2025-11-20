Black Friday: montadora anuncia descontos de até R$ 24 mil

Condições especiais seguem válidas até 3 de dezembro. - Foto: Fiat / Divulgação

A Fiat abriu sua campanha de Black Friday oferecendo algumas das reduções mais expressivas do período, mirando desde o público que busca modelos compactos até quem quer migrar para híbridos. Argo, Cronos, Pulse e Fastback aparecem com valores revisados e condições de financiamento mais suaves.

No Argo Drive 1.0, o preço caiu para R$ 85.990, uma diferença de R$ 10 mil em relação ao valor anterior. O Cronos Drive 1.3 segue o mesmo ritmo, chegando a R$ 96.990 após um abatimento de R$ 15.550. Ambos ainda contam com a vantagem de taxa zero.

Já o Pulse surge com duas frentes. Na configuração Drive 1.3 Automática, o valor promocional é de R$ 106.990 — redução de R$ 7 mil. Para quem mira os híbridos, o Pulse Audace linha 2026 traz até R$ 9 mil de bônus na troca por um usado, também com possibilidade de financiamento sem juros.

O maior incentivo da marca, porém, está no Fastback Audace híbrido 2026. O utilitário pode ser adquirido com até R$ 24 mil de bônus na troca e taxa zero, tornando-se uma das ofertas mais agressivas da campanha. As condições especiais seguem válidas até 3 de dezembro.

BYD também oferece cortes expressivos; descontos chegam a R$ 39,8 mil

A BYD abriu sua própria rodada de ofertas entre 18 e 30 de novembro, mirando especialmente o público interessado em elétricos e híbridos. Os maiores destaques estão na linha Song e no compacto Dolphin Mini.

O Song Plus Premium recebe o maior corte: passa a ser vendido por R$ 259.990, queda de R$ 39.800. O Song Plus também entra na lista, com valor reduzido para R$ 224.990, R$ 25 mil a menos. Outro integrante da família, o Song Pro GS, cai para R$ 179.990, desconto de R$ 20 mil. Todas as ofertas valem exclusivamente para unidades na cor Neve.

Na modalidade de Venda Direta, o Dolphin Mini GL — atualmente o elétrico mais vendido do país — sai por R$ 103.521 para compradores com CNPJ, uma diferença de R$ 15.469. Para PCD, o preço com isenções chega a R$ 99.990, enquanto taxistas podem adquirir o modelo por R$ 98.590. As ofertas da marca chinesa seguem até o fim de novembro.