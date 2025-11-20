Fim do volante tradicional? Marca famosa impressiona com mudança radical

Inception Concept - Foto: Divulgação /Peugeot

A Peugeot vai apresentar no Salão do Automóvel o Inception, um carro-conceito que funciona como um laboratório sobre rodas e uma vitrine do design e das tecnologias que a montadora francesa pretende implementar em seus veículos elétricos de produção nos próximos anos.

Funções ‘futuristas’ e design inovador

Inception Concept | Foto: Divulgação Peugeot

O Inception Concept é uma carro elétrico de alto desempenho. O veículo é equipado com dois motores elétricos que entregam uma potência combinada de 680 cv.

Inception Concept | Foto: Divulgação Peugeot

O Inception é alimentado por uma bateria de 100 kWh, permitindo que o carro acelere de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos.

O design do Inception é reforçado por elementos-chave da marca, como as garras da Peugeot na dianteira e na traseira, e o sistema Skyspace Panoramic, um teto que oferece luminosidade e sofisticação e que tem a capacidade de mudar de cor quando exposto à luz.

Revolução do volante

Inception Concept | Foto: Divulgação Peugeot

Apesar da força e velocidade, o elemento mais disruptivo do Inception é o ‘Volante Hypersquare’. A mudança mais impactante estar em adicionar controle digitais e o design total do volante.

O sistema propõe uma redefinição total da experiência de condução ao:

Substituir o volante tradicional por controles digitais que utilizam a avançada tecnologia Steer-by-Wire.

Eliminar a ligação mecânica entre o comando de direção e as rodas, tornando a comunicação 100% eletrônica.

Apresentar um design pensado para a condução autônoma.

Integrar-se à próxima geração do i-Cockpit, combinando realidade aumentada, tela flutuante e minimalismo digital.

Adotar uma interface inspirada em video games, prometendo ser mais ágil e intuitiva para o condutor.

O que é um carro-conceito?

O Inception é um carro-conceito (ou concept car), o que significa que ele não é um modelo de venda em massa. Ele é construído para apresentar novas tendências de estilo, know-how tecnológico e a visão de futuro da marca, testando a aceitação do público e da indústria para inovações radicais.

Salão do Automóvel

O Inception vai ser exposto pela Peugeot durante o Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo entre 22 e 29 de novembro. O tradicional evento volta a acontecer após 7 anos de hiato.

