Carros elétricos e híbridos têm novas normas de manutenção no Brasil

A expansão dos veículos elétricos no país levou a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a formular uma série de recomendações para o setor de reparo automotivo. O resultado é um documento de 14 páginas que define critérios de formação, responsabilidades e limites de atuação para profissionais que trabalham na manutenção desse tipo de veículo.

A elaboração da orientação técnica ocorreu ao longo de nove reuniões realizadas entre 2023 e 2025 pela Comissão de Estudo de Inspeção, Reparação e Manutenção de Veículos Elétricos. Segundo a Associação, o texto reúne informações provenientes de pesquisas, referências internacionais e tecnologias consideradas atuais no segmento.

Um dos pontos enfatizados é a necessidade de que o mecânico seja treinado especificamente para atuar no modelo de veículo que irá reparar. A ABNT também destaca a importância do domínio sobre equipamentos e instalações adequadas, além do cumprimento de protocolos de segurança, tanto individuais quanto coletivos, seja no campo ou dentro da oficina.

Três níveis de atuação

O documento estabelece uma trilha de formação dividida em três categorias, cada uma com requisitos e áreas de intervenção próprias:

Nível 1

Requisitos: mínimo de 5º ano do ensino fundamental e experiência de quatro anos como ajudante ou dois como mecânico automotivo.

Atuação: restringe-se à parte mecânica e ao interior do veículo.

Nível 2

Requisitos: ensino médio completo, curso profissionalizante em elétrica ou eletrônica automotiva e experiência de dois anos como ajudante ou um ano como mecânico.

Atuação: autorizado a trabalhar na mecânica, em sistemas elétricos de baixa tensão (12V) e a oferecer suporte a profissionais de manutenção de veículos elétricos no nível superior de especialização.

Nível 3

Requisitos: formação técnica ou superior em tração elétrica automotiva, além de um ano de experiência como mecânico de tração elétrica, área que inclui alta tensão e baterias.

Atuação: pode realizar reparos mecânicos, operar sistemas elétricos de baixa e alta tensão, remover e instalar motor e bateria de tração e ainda coordenar o trabalho operacional da oficina.

Capacitações obrigatórias

Além dos requisitos de escolaridade e experiência, o documento da ABNT estabelece que o mecânico especializado em veículos elétricos deve comprovar formação adequada ao conteúdo da norma. Essa capacitação pode ocorrer por meio de cursos com carga mínima de 160 horas ou pela comprovação de dois anos de experiência na função.

O texto também exige que o profissional tenha treinamento adicional previsto em legislação específica, com ao menos 40 horas de duração, devidamente certificado.